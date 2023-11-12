Скончался певец и гармонист Гусейн Бакинский (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня на 72 году жизни скончался гармонист и певец Гусейнали Гасанов, который был известен как Гусейн Бакинский (Hüseyn Bakılı) сообщает Trend Life. Музыкант предан земле на Нардаранском кладбище.

Гусейнали Гасанов был выпускником вокального факультета Азербайджанской государственной консерватории имени Узеира Гаджибейли (ныне Бакинская музыкальная академия). С 1968 по 1992 был солистом Азербайджанской государственной филармонии имени Муслима Магомаева. Вел преподавательскую деятельность на кафедре народных музыкальных инструментов Азербайджанского государственного университета культуры и искусств. На протяжении многих лет выступал как гармонист, вместе с различными коллективами и представлял страну во многих странах. В последние около десяти лет выступал как исполнитель.

Allah rəhmət eləsin

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