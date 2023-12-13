"Почетный диплом Президента Азербайджанской Республики" - большой стимул для дальнейшей творческой деятельности - Фахрия Халафова

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении сотрудников Государственного университета культуры и искусств за заслуги в развитии образования "Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики", орденом "Эмек" 3-й степени и медалью "Терегги", а также присвоении почетных званий "Заслуженный деятель искусств", "Заслуженный учитель" и предоставлении персональных пенсий Президента Азербайджанской Республики, сообщает Trend Life.

Доцент Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, заслуженный деятель искусств, художник-модельер Фахрия Халафовой была награждена "Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики".

"С большой гордостью хочу сказать, что сегодня ряд деятелей искусства, работающих в Государственном университете культуры и искусств, был удостоен различных почетных наград и званий Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в честь 100-летия университета. Хотелось бы отметить, что я с 2005 года работаю в этом университете, где спустя 10 лет получила ученую степень доцента. В 2006 году распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева я была удостоена почетного звания "Заслуженный деятель искусств" и с большой честью ношу это звание за вклад в развитие искусства. А теперь за многолетнюю педагогическую деятельность в Азербайджанском государственном университете культуры и искусств, большие успехи моих студентов, мой вклад в преподавание искусства дизайна, моды я была удостоена "Почетного диплома Президента Азербайджанской Республики". Выражаю благодарность господину Президенту за проявленное внимание. Это большой стимул для нашей дальнейшей творческой деятельности. Я чувствую себя очень счастливой в связи с тем, что это произошло в 2023 году. Потому что 2023 год - особенный, памятный для азербайджанского народа. Мы восстановили нашу территориальную целостность, мы народ-победитель, граждане страны-победительницы. Поэтому мы выражаем искреннюю благодарность господину Президенту, желаем ему удачи, крепкого здоровья, желаем, чтобы азербайджанский народ всегда процветал. Мы всегда поддерживали и будет поддерживать Президента Азербайджана Ильхама Алиева!” - сказала Фахрия Халафова.

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