В Баку проходит первый Съезд творческих союзов и деятелей культуры Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в Баку проходит первый Съезд творческих союзов и деятелей культуры Азербайджана, сообщает Trend Life.

В мероприятии принимают участие руководители и члены творческих союзов, деятели культуры и искусства Азербайджана, общественные деятели.

На мероприятии было отмечено, что 2023 год запомнился значимыми событиями: 100-летие великого лидера Гейдара Алиева, объявление в Азербайджане "Года Гейдара Алиева", восстановление суверенитета, активное строительство и восстановительные работы на освобожденных от оккупации территориях страны.

На мероприятии выступили председатель Союза писателей Азербайджана, народный писатель Анар Рзаев, председатель Союза художников Азербайджана, народный художник Фархад Халилов, председатель Союза композиторов Азербайджана, народная артистка Фирангиз Ализаде, ректор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, народный артист Азербайджана и СССР Фархад Бадалбейли, председатель правления Союза архитекторов Азербайджана, заслуженный архитектор Эльбай Гасымзаде, председатель Союза кинематографистов Азербайджанской Республики, народная артистка Шафига Мамедова, исполняющий обязанности председателя Союза театральных деятелей Азербайджана, народный артист Гаджи Исмаилов, главный режиссёр Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна, глава Бакинской религиозной общины европейских евреев, народный артист Александр Шаровский, председатель Союза ашугов Азербайджана, заслуженный деятель науки Магеррам Гасымлы, народный художник Салхаб Мамедов, народные артисты Гамида Омарова и Нуреддин Мехтиханлы, заслуженный деятель искусств, режиссер Эльхан Джафаров, которые которые дали высокую оценку деятельности Президента Азербайджана Ильхама Алиева за последние 20 лет.

Было подчеркнуто, что благодаря мудрой, дальновидной политике Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева азербайджанские земли были освобождены от многолетней армянской оккупации. Глава государства всегда с особым вниманием относился к культуре, искусству, деятельности представителей этих сфер. Исторические победы, достигнутые под руководством Президента Ильхама Алиева, вписаны в славную летопись страны.

В своих выступлениях руководители творческих союзов и видные представители культуры и искусства выразили поддержку кандидатуры Ильхама Алиева на внеочередных президентских выборах, которые состоятся в Азербайджане 7 февраля следующего года.

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