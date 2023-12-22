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Известные деятели культуры поддержали выдвижение кандидатуры Ильхама Алиева на президентских выборах

Социум Материалы 22 декабря 2023 13:44 (UTC +04:00)
Известные деятели культуры поддержали выдвижение кандидатуры Ильхама Алиева на президентских выборах

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - Руководители и члены творческих союзов, деятели культуры и искусства Азербайджана приняли заявление о поддержке кандидатуры Ильхама Алиева на внеочередных президентских выборах, которые состоятся в Азербайджане 7 февраля следующего года, сообщает в пятницу Trend Life.

Заявление, в котором говорится, что деятели культуры и искусства Азербайджана поддерживают кандидатуру Ильхама Алиева и выражают ему солидарность, зачитал лауреат международных конкурсов, дирижер Государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджийбели Мустафа Мехмандаров.

Заявление было принято на первом Съезде творческих союзов и деятелей культуры Азербайджана, который проходит сегодня в Международном центре мугама в Баку.

Подробнее о съезде по ссылке https://www.trend.az/life/socium/3840873.html

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