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Прошли похороны заслуженной артистки Азербайджана Айгюн Бейляр (ФОТО)

Социум Материалы 8 января 2024 14:04 (UTC +04:00)
Прошли похороны заслуженной артистки Азербайджана Айгюн Бейляр (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - На кладбище в поселке Сураханы прошли похороны заслуженной артистки Азербайджана Айгюн Бейляр, сообщает в понедельник Trend Life.

Ранее в Доме культуры имени Саттара Бахлулзаде прошла церемония прощания с Айгюн Бейляр. Проводить заслуженную артистку в последний путь пришли представители министерства культуры Азербайджана, известные деятели культуры и искусства, коллеги, родные, близкие и многочисленные поклонники Айгюн Бейляр.

Напомним, что заслуженная артистка Азербайджана Айгюн Бейляр скончалась от тяжелого заболевания 6 января 2024 года на 49 году жизни в клинике города Анкара (Турция), где проходила лечение.

Айгюн Бейляр родилась 22 августа 1975 года в Баку. Начальное музыкальное образование получила в музыкальной школе при Дворце культуры имени Саттара Бахлулзаде (класс игры на нагаре). В 13 лет она становится солисткой Азербайджанской государственной детской филармонии. Именно в этот период проходят ее первые выступления на профессиональной сцене, гастроли по зарубежным странам, различным городам и регионам страны.

В 20 лет (в 1995 году), создав первый профессиональный музыкальный коллектив имени легендарной Шовкет Алекперовой, Айгюн Бейляр начинает широкую концертную деятельность, в том числе представляя национальное искусство за рубежом. В 1998 году Айгюн Бейляр поступает на факультет ханенде (исполнитель мугама) в Азербайджанскую государственную консерваторию (сейчас – Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли), где ее преподавателями становятся известные мастера Ариф Бабаев, Ислам Рзаев, Агахан Абдуллаев и другие.

В 2005 году вместе с мугамным трио Айгюн Бейляр становится победительницей Международного фольклорного фестиваля в Самарканде (Узбекистан). С концертными программами она выступала во Франции, Испании, Марокко, США, Великобритании, России, Турции, Греции, Германии, Швеции, Дании и других странах.

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Прошли похороны заслуженной артистки Азербайджана Айгюн Бейляр (ФОТО)
Прошли похороны заслуженной артистки Азербайджана Айгюн Бейляр (ФОТО)
Прошли похороны заслуженной артистки Азербайджана Айгюн Бейляр (ФОТО)
Прошли похороны заслуженной артистки Азербайджана Айгюн Бейляр (ФОТО)
Прошли похороны заслуженной артистки Азербайджана Айгюн Бейляр (ФОТО)
Прошли похороны заслуженной артистки Азербайджана Айгюн Бейляр (ФОТО)
Прошли похороны заслуженной артистки Азербайджана Айгюн Бейляр (ФОТО)
Прошли похороны заслуженной артистки Азербайджана Айгюн Бейляр (ФОТО)
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