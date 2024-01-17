Культурный диалог Азербайджана и России: плодотворный год и планы на будущее

БАКУ /Trend Life/ - Завершившийся 2023 год выдался исключительно плодотворным на знаковые события в культурной жизни России и Азербайджана, ещё больше интересных совместных проектов ждёт творческих деятелей и публику обеих стран в наступившем году, говорится в материале межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан, сообщает Trend Life.

Богатейшие, самобытные и дружественные культуры Азербайджана и России не только славятся своими традициями, но и продолжают активно развиваться, сотрудничая, взаимообогащаясь и пополняя сокровищницу мирового культурного наследия. Неуклонному расширению культурных связей России и Азербайджана способствует и глубокое взаимопонимание Президентов двух стран, и планомерная, конструктивная работа на уровне межпарламентских групп и министерств культуры. Так, в ноябре успешная реализация недавних российско-азербайджанских культурных проектов была отмечена в ходе VIII Международного культурного форума в Санкт-Петербурге, в том числе на встрече между заместителем министра культуры Азербайджана Севдой Мамедалиевой и заместителем министра культуры России Павлом Степановым. А в декабре именно всесторонняя поддержка культурного сотрудничества двух стран стала центральной темой встречи специального представителя Президента России Михаила Швыдкого и главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова в Москве.

Совместные мероприятия международного формата проводились и в рамках культурного сотрудничества стран СНГ. Недавним примером стал Фестиваль "Созвездие культур стран Содружества независимых государств в "Иностранке"", с успехом прошедший в российской столице в декабре. На открытии фестиваля посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу особо отметил объединяющую роль межкультурного диалога и активную работу республики в этом направлении. Ярким событием московского фестиваля, посвященного культурному наследию и национальным традициям народов стран СНГ, стала выставка работ заслуженного художника России и Азербайджана Аскера Мамедова.

Торжественным датам, связанным с классиками и современными деятелями культуры России и Азербайджана, традиционно посвящаются многочисленные совместные концерты и выставки, литературно-музыкальные программы и вечера-встречи в обеих странах. Так, например, в 2023 году российские любители музыки смогли насладиться большим циклом концертов в честь 80-летия замечательного российско-азербайджанского композитора Фараджа Караева. И, конечно, особой значимостью и торжественностью отличались мероприятия, организованные и в Азербайджане, и в России в честь 100-летия Великого национального лидера республики Гейдара Алиева.

Отдельно стоит упомянуть и культурно-просветительские мероприятия, направленные на развитие в Азербайджане русского языка, к которому там относятся традиционно уважительно и бережно. Это явственно продемонстрировала, например, 9-я Бакинская международная книжная выставка, прошедшая в ноябре. Россия стала её почётным гостем, представив на своём стенде более 600 различных изданий. Востребованность русской литературы в Азербайджане подчеркнули на открытии выставки и посол России в Баку Михаил Евдокимов, и министр культуры Азербайджана Адиль Керимли.

Состоялось в течение года и множество совместных культурных событий в рамках сотрудничества регионов России и Азербайджана. Например, совсем недавно завершились Дни азербайджанской культуры в Самарской области и вечер российско-азербайджанской дружбы в Иванове, а чуть ранее Дни татарского просвещения и культуры прошли в Баку.

Традиционно востребованными были и международные творческие конкурсы в обеих странах, и гастроли национальных музыкальных и театральных исполнителей и коллективов. Одни из самых масштабных гастролей состоялись в конце ноября в Баку. В рамках XVII кросскультурного фестиваля «Петербургские театральные сезоны» более ста российских артистов порадовали азербайджанскую публику своей вдохновенной игрой в лучших постановках петербургских театров.

В наступившем году Азербайджан и Россию также ждёт множество совместных мероприятий и проектов, призванных ещё сильнее сблизить и взаимно обогатить наши народы.

В марте этого года дизайнеры из России и Азербайджана смогут принять участие в спецпроекте «Дизайн Содружества», который состоится в рамках Евразийского саммита легкой промышленности в Москве. Стоит упомянуть, что и на прошедшей недавно в 15-й раз Азербайджанской неделе моды блистала дизайнер из Астрахани - для модной индустрии России и Азербайджана взаимообогащающее сотрудничество становится таким же привычным, как и для музыкантов, литераторов, деятелей театра и кино.

Журналисты межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева поговорили с москвичами и гостями столицы на ВДНХ о том, какие недавние мероприятия привлекли их внимание и каких совместных культурных проектов Азербайджана и России они ждут больше всего. Самые тёплые отзывы прозвучали о завершающейся вскоре на ВДНХ выставке азербайджанской станковой скульптуры 1940-1950 годов, о недавней лекции, посвящённой архитектуре советского Баку, о многочисленных концертах и, конечно, о состоявшейся на днях дегустации национальной продукции азербайджанских производителей, которая прошла в рамках Международной выставки-форума "Россия". Азербайджанские сладости и сухофрукты, чаи, компоты и вино не оставили никого равнодушными. "Для меня главное соприкосновение с азербайджанской культурой – это восхитительная национальная кухня, - говорит москвичка Юлия. - Когда мне хочется праздника – я иду в азербайджанское кафе, которое очень люблю". "А я каждый год жду бакинскую "Жару", - делится Андрей, - так что в этом году в июле планирую полететь с друзьями на новый Международный музыкальный фестиваль Dream Fest 2024 в Баку – где ещё увидишь разом и фантастическое Каспийское море, и столько звёзд?".

Ждут и любят многие россияне и грядущий праздник прихода весны, Нoвруз, во время которого азербайджанцы и на родине, и за её пределами неизменно щедро делятся своими богатыми культурными традициями – кулинарными и музыкальными, театральными и художественными, – уникальными, бережно хранимыми, яркими и дарящими ощущение праздника, вдохновляющими и объединяющими всех нас.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!