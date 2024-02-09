Более пятидесяти азербайджанских стоматологов принимают участие в AEEDC Dubai 2024 (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Более пятидесяти азербайджанских стоматологов принимают участие в AEEDC Dubai 2024, которая проходит во Всемирном торговом центре Дубая (Объединенные Арабские Эмираты), сообщил Trend Life участник крупнейшей ежегодной научной стоматологической конференции и выставки в мире Анар Сафаров.

AEEDC Dubai, насчитывающая 27-летнюю историю, объединяет разнообразную аудиторию в этой сфере деятельности, включая стоматологов, стоматологов-гигиенистов, медсестер, ассистентов, техников, рентгенологов, студентов, ассоциации, университеты, производителей оборудования, торговцев и тех, кто заинтересован в образовании и передаче инноваций.

"Конференция представляет собой обширную научную программу, охватывающую последние достижения и исследования в различных стоматологических специальностях. Известные спикеры со всего мира поделятся своим опытом по самым разным темам: от эстетики и анестезии до цифровой стоматологии, отражая передовые разработки в этой области", - отметил Анар Сафаров.

На AEEDC Dubai 2024 рассматривается широкий спектр стоматологических тем, включая развитие стоматологической практики, лазерную стоматологию, детскую стоматологию, пародонтологию и роботизированную стоматологию. Такая разнообразная программа позволяет участникам получить представление о последних тенденциях и инновациях в стоматологии, а также создает возможность для налаживания связей, обмена знаниями и изучения передовых достижений стоматологической науки и технологий.

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