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Двум азербайджанским театрам присвоен статус "национальный"

Социум Материалы 16 мая 2024 16:34 (UTC +04:00)
Двум азербайджанским театрам присвоен статус "национальный"

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - Кабинет министров Азербайджанской Республики присвоил Азербайджанскому государственному театру юного зрителя и Гянджинскому государственному драматическому театру статус "национальный", сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

Новый статус станет стимулом для деятелей, работающих в этих театрах, которые действуют уже много лет и имеют свои творческие традиции.

В настоящее время продолжается работа в направлении укрепления материально-технической базы государственных театров.

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