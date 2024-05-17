Уникальный проект "Азерхалча" - впервые в Латвии представлена большая экспозиция традиционных азербайджанских ковров "Генетический код памяти" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - С целью популяризации в Европе искусства и школ ковроткачества, тесно связанных с богатым культурным наследием Азербайджана, образом жизни и древними традициями нашего народа, и в рамках мероприятий, посвященных 30-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Латвией, 15 мая 2024 года при организационном содействии посольства Азербайджана в Латвии и ОАО "Азерхалча" в Музее декоративного искусства и дизайна в Риге состоялась церемония открытия выставки "Генетический код памяти. Азербайджанские ковры", сообщили Trend Life в пресс-службе "Азерхалча".

На церемонии открытия выставки посол Азербайджана в Латвии Эльнур Султанов подчеркнул историческое значение 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Латвией, которое отмечается в 2024 году. Он также особо отметил возможность впервые представить в Риге изысканные образцы национального искусства ковроткачества - наследия, сохраняемого азербайджанским народом на протяжении веков.

Посол подчеркнул, что проведение этой выставки послужит укреплению активных культурных связей, установившихся между нашими странами. Было отмечено, что представленное гостям на выставке исполнение на азербайджанском таре придало мероприятию особый колорит, а азербайджанское ковроткачество, искусство изготовления тара и исполнительское искусство включены в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

Как отметил Эльнур Султанов, передача в дар латвийскому Музею декоративного искусства и дизайна трех ковров, сотканных в современном стиле "Азерхалча" по заказу PAŞA Holding и PAŞA Bank с целью демонстрации в Латвии на постоянной основе искусства ковроткачества Азербайджана, внесет важный вклад в популяризацию азербайджанской культуры в стране.

Председатель творческой группы и правления ОАО "Азерхалча", заслуженный деятель искусств Эмин Мамедов подчеркнул приверженность Азербайджана национальным моральным ценностям и стремление представить свою культуру на мировом уровне. Было отмечено значение ковроткачества в азербайджанском народном творчестве, ставшего символом народа, подчеркнуто особое место азербайджанского народно-прикладного искусства, в частности ковроткачества, в культурной истории страны. Эмин Мамедов рассказал о различных группах ковроткачества, представленных на выставке, и подчеркнул, что основной целью "Азерхалча" является сохранение и дальнейшее развитие традиций ковроткачества. Было отмечено, что компания сотрудничает с местными и зарубежными художниками и дизайнерами для создания современных ковров на основе традиционных дизайнов, способствуя непрерывному развитию коврового искусства. Он также рассказал об усилиях компании по сохранению и развитию искусства ковроткачества, передаче его будущим поколениям и предоставлению возможностей для трудоустройства женщин-ткачих, в частности, проживающих в регионах страны.

На выставке выступили парламентский секретарь министерства культуры Латвии Агнесе Лаце, руководитель Музея декоративного искусства и дизайна Инесе Барановска и заместитель директора по коллекциям Латвийского национального художественного музея Ивета Деркусова. Отметив, что показ уникальной коллекции ковров на выставке является важным событием в культурной жизни Латвии, выступившие выразили благодарность за три ковра, переданных в дар Музею декоративного искусства и дизайна от PAŞA Holdinq и PAŞA Bank. В ходе выступлений также говорилось, что обращает на себя внимание сходство азербайджанских и латвийских орнаментов, и это сходство отражает взаимные культурные связи, оказавшие влияние на азербайджанскую и латвийскую культуры. Было также сказано, что в этом году отмечается 150-летие со дня рождения выдающегося латышского художника и этнографа Юлия Страуме. Представленные на выставке изделия ручной работы с уникальными ковровыми узорами, собранными Юлием Страуме во время его поездки в нашу страну, олицетворяют глубокие культурные связи между двумя странами. Выступившие выразили уверенность в том, что выставка будет воспринята латвийской общественностью с большим интересом и сыграет важную роль в развитии культурных связей между двумя странами.

В мероприятии приняли участие члены правительства и парламента Латвии, главы дипломатических миссий, представители местных культурных, общественных и медийных организаций, а также члены азербайджанской общины, проживающей в Латвии.

Также на выставке на большом экране был продемонстрирован фильм, повествующий об искусстве ковроткачества и известных ковроткачах. Азербайджанская ковроткачиха наглядно ознакомила участников с процессом ткачества.

Отметим, что перед выставкой, 14 мая, председатель правления ОАО "Азерхалча" Эмин Мамедов и креативный директор Асмар Бабаева провели презентацию азербайджанского ковроделия в Латвийской академии художеств. На презентации говорилось об искусстве и группах ковроткачества в Азербайджане. Также в ходе мероприятия ткачиха компании наглядно ознакомила участников с процессом ткачества.

Выставка продлится до 15 сентября 2024 года.

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