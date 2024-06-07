В Баку у памятника Пушкина почтена память великого русского поэта (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Коллектив Азербайджанского государственного академического русского драматического театра, а также представители общественности столицы, собрались в одном из скверов Баку у памятника Александру Сергеевичу Пушкину, сообщает Trend Life.

Поводом для встречи стало 225-летие великого русского поэта. Мероприятие стало ярким примером культурного обмена и дружбы между народами России и Азербайджана, подчеркнув значимость наследия великого писателя для мировой литературы и культуры.

От имени Азербайджанского государственного академического русского драматического театра были возложены цветы к подножию памятника А.С.Пушкину.

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