Азербайджанский дизайн-саммит 2024: глобальное творчество и инновации

БАКУ /Trend Life/ - 30 июня на EGP Arena состоится грандиозная встреча дизайнеров Azerbaijan Design Summit 2024, организованный при поддержке министерства культуры Азербайджана.

Международно признанный саммит, призванный способствовать продвижению инноваций и культурного обмена в глобальном масштабе, привлек внимание экспертов отрасли из 50 стран. Победители конкурса, включающего более 750 проектов в 14 различных номинациях (брендинг, дизайн интерьера, экстерьер, веб-дизайн, рекламный дизайн, дизайн логотипа и др.), смогут выставить свои работы в ходе мероприятия.

Азербайджанский дизайн-саммит 2024 года станет знаковым событием, которое будет способствовать сотрудничеству, обучению и культурному обмену среди самых ярких умов мира дизайна и формировать будущее дизайна в глобальном масштабе.

Профессиональные дизайнеры – Вюсал Азизов, Илькин Гурбанов и Эльчин Алиев предоставят участникам ценную информацию по своей специализации.

На фестивале известная певица Hiss и группа AynaBand порадуют гостей своими зрелищными выступлениями. На аfterparty, которая начнется по окончании мероприятия, незабываемым для участников станет веселый, музыкальный вечер с участием Dj Maya, Dj Panco, Dj Tim и Dj AYZK.

Официальные социальные медиа:

Instagram: https://www.instagram.com/azerbaijandesignsummit/

Facebook: https://www.facebook.com/azerbaijandesignsummit

Linkedin: https://az.linkedin.com/company/azerbaijandesignforum

Для приобретения билетов https://iticket.az/en/events/seminar/azerbaijan-design-summit-2024/119754

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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