В Киеве открылась Библиотека Мыколы Мирошныченко - видного украинского поэта и переводчика азербайджанской литературы (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Киевской публичной библиотеке имени Самеда Вургуна при содействии посольства Украины в Азербайджане, Украинско-Тюркского Центра в Киеве и при поддержке Украинского центра в Баку была открыта Библиотека видного украинского поэта, палиндромиста, мастера визуальных стихов, переводчика тюркских литератур, в частности, азербайджанской, Мыколы Мирошныченко (1947–2009), сообщила Trend Life соучредительница Украинско-Тюркского центра Марина Гончарук.

В Киевской библиотеке имени Самеда Вургуна для Библиотеки Мыколы Мирошниченко выделено отдельное пространство, где представлены не только его книги и некоторые рукописи, но и личные вещи, включая печатную машинку. Также организована фотовыставка, отражающая интересные страницы его жизни: участие в международных мероприятиях и литературных форумах в Баку, вручение сертификата об окончании курсов турецкого языка в Стамбуле, фото с близкими друзьями: азербайджанским поэтом и переводчиком украинской литературы Аббасом Абдуллой, крымскотатарским поэтом Юнусом Кандымом, поэтом Раулем Чилачавой и другими.

Народный депутат Украины, соучредитель Украинско-Тюркского Центра Сергей Нагорняк подчеркнул необходимость развития украинско-тюркских литературных связей, актуализации важных страниц их истории.

"Творчество Мирошныченко – это важная страница украинского литературного процесса, ведь он был талантливым палиндромистом, мастером зрительной поэзии. Но, кроме этого, он открывал для нас тюркские литературы, он был самым выдающимся украинским переводчиком азербайджанской литературы и способствовал популяризации украинского слова в тюркском мире", - отметил Сергей Нагорняк, передав поздравительные слова от посла Украины в Азербайджане Юрия Гусева.

Были зачитаны слова приветствия участникам мероприятия от руководительницы Украинского Центра в Баку Ольги Гусевой, где было акцентировано, что "Мыкола Мирошныченко - это не только имя, олицетворяющее украинскую поэзию, но и символ культурного диалога. Его переводы открыли украинским читателям богатство азербайджанской, крымскотатарской и других тюркских литератур. Он также стал тем мостом, который объединял разные народы через слово, творчество и любовь к культуре". По словам Ольги Гусевой, Библиотека Мыколы Мирошныченко является уникальным наследием, которое имеет большое значение не только для Украины, но и для тюркских народов. Это не просто собрание книг, а отражение его творческого пути, дружбы и многолетнего труда, направленного на объединение культур.

Посредством онлайн-связи к гостям обратились второй секретарь посольства Украины в Азербайджане Владимир Вислинский и заместитель руководителя Украинского центра в Баку Кристина Шкула.

Инициатор создания Библиотеки Мыколы Мирошныченко Марина Гончарук рассказала, что впервые создается культурное пространство, которое будет носить имя выдающегося поэта, переводчика и систематизирует его литературное наследие.

"Для создания библиотеки удалось выкупить часть личной библиотеки Мирошныченко. Но узнав о создании Библиотеки Мыколы Мирошныченко, сюда уже передают книги и его друзья, у которых были его книги, и те читатели, которые купили что-то из частной библиотеки Мыколы раньше", - отметила она.

Перед гостями также выступили близкий друг Мирошныченко, поэт, переводчик, дипломат, вице-президент Украинской ассоциации преподавателей зарубежной литературы Сергей Борщевский, переводчица, кандидат филологических наук, научный сотрудник Оксфордского университета Тудора Арнаут, которая сотрудничала с Мыколой Мирошныченко, и кандидат филологических наук, доцент кафедры тюркологии КНУ имени Т. Шевченко Владимир Пидвойный.

В художественной части мероприятия ученицы Киевской детской школы украинского танца "Барвиночок" исполнили азербайджанский танец "Аг чичек" и казахский танец "Камажай". Солистки Киевского академического муниципального духового оркестра исполнили азербайджанскую песню "Сары гялин" и украинскую народную песню. Также прозвучала аудиозапись чтения Мирошныченко своего перевода стихотворения азербайджанского поэта Мамеда Араза.

Мероприятие завершилось чаепитием с азербайджанскими национальными сладостями.

На мероприятии присутствовали шеф-редактор Marie Claire Ирина Татаренко, создавшая художественные коллажи "Турция Мыколы Мирошныченко" и "Азербайджан Мыколы Мирошныченко", студенты кафедр тюркологии киевских университетов, поэты и друзья Мыколы Мирошныченко.

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