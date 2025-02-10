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Азербайджанская интеллигенция обсудила вопрос развития человека высокой культуры (ФОТО)

Социум Материалы 10 февраля 2025 16:20 (UTC +04:00)
Азербайджанская интеллигенция обсудила вопрос развития человека высокой культуры (ФОТО)
Фото: АКА "Симург"

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - В Баку в Центре Ататюрка состоялись очередные культурологические научные чтения "Высококультурный гражданин Азербайджана", организованные Ассоциацией культуры Азербайджана "Симург" и Обществом культурологов Азербайджана, сообщает Trend Life.

Чтения проводятся в целях гражданского содействия осуществлению новой стратегии социально-культурного развития Азербайджана, разработанной министерством культуры, учитывающей необходимость гармоничного развития традиционной и инновационной культуры общества. Человек высокой культуры рассматривается как национальное достояние, стратегический возобновляемый ресурс и главная движущая сила устойчивого и безопасного развития народа и государства.

В докладе, посвящённом истории развития отечественной и мировой культуры, и роли культурологии в национальном развитии, председатель Общества культурологов Азербайджана, профессор Фуад Мамедов, особо подчеркнул идеологическую значимость высказываний Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева о ценности культуры для национального развития, жизнеспособности азербайджанского народа, общества и государства. Эта идеологическая установка лежит в основе отношения созданного им современного Азербайджанского государства к духовной культуре народа, к деятелям науки, образования, литературы и искусства. В докладе был проведен сравнительный культурологический анализ стран Запада и Востока. При этом был сделан акцент на закономерностях и особенностях развития наиболее высокоразвитых стран мира, связанных и с приоритетным развитием интеллектуальной культуры, как основы прогрессивного развития и основы благосостояния общества.

Культуролог, профессор Минаханым Асадова рассказала о становлении культурологии в мире и проанализировала культурологические идеи ученых, философов и историков. Была подчеркнута актуальность упорядочения в Азербайджане вопросов, связанных с преподаванием и статусом культурологии, как науки о культуре, подготовки профессиональных национальных кадров-культурологов.

Культуролог, доцент Вюсаля Мамедзаде рассказала о достижениях культурной политики Азербайджана за последние 20 лет, которыми внесен большой вклад в развитие нашей национальной культуры и ее популяризацию в международном сообществе. Было отмечено наличие серьезных проблем в содействии распространению культуры в образовательных учреждениях и средствах СМИ. В частности, демонстрация на телеканалах неэтичных программ оказывает прямое негативное влияние на формирование общества. Она призвала интеллигенцию, интеллектуалов, ученых и преподавателей принять активные меры.

В мероприятии приняли участие представители государственных и общественных структур, деятели культуры и науки, творческой интеллигенции, которые представили ряд докладов, выразили свои мысли, были проведены обсуждения.

Участники приняли декларацию, содержащую конкретные научные рекомендации по развитию высококультурных азербайджанцев, и обращение к министерству культуры Азербайджана и Высшей аттестационной комиссии при Президенте Азербайджанской Республики, с просьбой о содействии развитию культурологической науки, образования и просвещения в Азербайджане, как важного практического фактора жизнеспособности азербайджанского общества, устойчивого и безопасного развития государства.

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Азербайджанская интеллигенция обсудила вопрос развития человека высокой культуры (ФОТО)
Азербайджанская интеллигенция обсудила вопрос развития человека высокой культуры (ФОТО)
Азербайджанская интеллигенция обсудила вопрос развития человека высокой культуры (ФОТО)
Азербайджанская интеллигенция обсудила вопрос развития человека высокой культуры (ФОТО)
Азербайджанская интеллигенция обсудила вопрос развития человека высокой культуры (ФОТО)
Азербайджанская интеллигенция обсудила вопрос развития человека высокой культуры (ФОТО)
Азербайджанская интеллигенция обсудила вопрос развития человека высокой культуры (ФОТО)
Азербайджанская интеллигенция обсудила вопрос развития человека высокой культуры (ФОТО)
Азербайджанская интеллигенция обсудила вопрос развития человека высокой культуры (ФОТО)
Азербайджанская интеллигенция обсудила вопрос развития человека высокой культуры (ФОТО)
Азербайджанская интеллигенция обсудила вопрос развития человека высокой культуры (ФОТО)
Азербайджанская интеллигенция обсудила вопрос развития человека высокой культуры (ФОТО)
Азербайджанская интеллигенция обсудила вопрос развития человека высокой культуры (ФОТО)
Азербайджанская интеллигенция обсудила вопрос развития человека высокой культуры (ФОТО)
Азербайджанская интеллигенция обсудила вопрос развития человека высокой культуры (ФОТО)
Азербайджанская интеллигенция обсудила вопрос развития человека высокой культуры (ФОТО)
Азербайджанская интеллигенция обсудила вопрос развития человека высокой культуры (ФОТО)
Азербайджанская интеллигенция обсудила вопрос развития человека высокой культуры (ФОТО)
Азербайджанская интеллигенция обсудила вопрос развития человека высокой культуры (ФОТО)
Азербайджанская интеллигенция обсудила вопрос развития человека высокой культуры (ФОТО)
Азербайджанская интеллигенция обсудила вопрос развития человека высокой культуры (ФОТО)
Азербайджанская интеллигенция обсудила вопрос развития человека высокой культуры (ФОТО)
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