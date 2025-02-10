Азербайджанская интеллигенция обсудила вопрос развития человека высокой культуры (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в Центре Ататюрка состоялись очередные культурологические научные чтения "Высококультурный гражданин Азербайджана", организованные Ассоциацией культуры Азербайджана "Симург" и Обществом культурологов Азербайджана, сообщает Trend Life.

Чтения проводятся в целях гражданского содействия осуществлению новой стратегии социально-культурного развития Азербайджана, разработанной министерством культуры, учитывающей необходимость гармоничного развития традиционной и инновационной культуры общества. Человек высокой культуры рассматривается как национальное достояние, стратегический возобновляемый ресурс и главная движущая сила устойчивого и безопасного развития народа и государства.

В докладе, посвящённом истории развития отечественной и мировой культуры, и роли культурологии в национальном развитии, председатель Общества культурологов Азербайджана, профессор Фуад Мамедов, особо подчеркнул идеологическую значимость высказываний Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева о ценности культуры для национального развития, жизнеспособности азербайджанского народа, общества и государства. Эта идеологическая установка лежит в основе отношения созданного им современного Азербайджанского государства к духовной культуре народа, к деятелям науки, образования, литературы и искусства. В докладе был проведен сравнительный культурологический анализ стран Запада и Востока. При этом был сделан акцент на закономерностях и особенностях развития наиболее высокоразвитых стран мира, связанных и с приоритетным развитием интеллектуальной культуры, как основы прогрессивного развития и основы благосостояния общества.

Культуролог, профессор Минаханым Асадова рассказала о становлении культурологии в мире и проанализировала культурологические идеи ученых, философов и историков. Была подчеркнута актуальность упорядочения в Азербайджане вопросов, связанных с преподаванием и статусом культурологии, как науки о культуре, подготовки профессиональных национальных кадров-культурологов.

Культуролог, доцент Вюсаля Мамедзаде рассказала о достижениях культурной политики Азербайджана за последние 20 лет, которыми внесен большой вклад в развитие нашей национальной культуры и ее популяризацию в международном сообществе. Было отмечено наличие серьезных проблем в содействии распространению культуры в образовательных учреждениях и средствах СМИ. В частности, демонстрация на телеканалах неэтичных программ оказывает прямое негативное влияние на формирование общества. Она призвала интеллигенцию, интеллектуалов, ученых и преподавателей принять активные меры.

В мероприятии приняли участие представители государственных и общественных структур, деятели культуры и науки, творческой интеллигенции, которые представили ряд докладов, выразили свои мысли, были проведены обсуждения.

Участники приняли декларацию, содержащую конкретные научные рекомендации по развитию высококультурных азербайджанцев, и обращение к министерству культуры Азербайджана и Высшей аттестационной комиссии при Президенте Азербайджанской Республики, с просьбой о содействии развитию культурологической науки, образования и просвещения в Азербайджане, как важного практического фактора жизнеспособности азербайджанского общества, устойчивого и безопасного развития государства.

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