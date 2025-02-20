Национальные и духовные ценности в источниках Западного Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку прошел научно-практический семинар на тему "Наши национально-духовные ценности в источниках Западного Азербайджана", организованный Научно-методическим квалификационным центром культуры (MEMİM) министерства культуры Азербайджана при поддержке Общины Западного Азербайджана и Международного центра мугама, сообщили Trend Life в пресс-службе MEMİM.

Целью семинара является рассмотрение тем, отражающих наше богатое наследие, такое как фольклор, музыкальное и исполнительское искусство, танец, национальная кухня, которые сформировались в Западном Азербайджане, а также их полная и точная передача молодому поколению.

На открытии выступили председатель Общины Западного Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Азиз Алекперли, исполняющий обязанности директора MEMİM, доктор философии по искусствоведению Вугар Гумбатов, доктор философии по филологии, доцент Алтай Мамедли, доцент Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, доктор философии по искусствоведению Рауф Бахманлы, доктор философии по филологии, доцент, ведущий научный сотрудник Института фольклора НАНА Ляман Сулейманова, доктор философии по искусствоведению, доцент Майя Гафарова, заслуженный деятель культуры Таир Амирасланов.

На семинаре, модератором которого выступила заслуженный деятель культуры, доктор философских наук по искусствоведению Саадат Тахмиразгызы, также были продемонстрированы видеоматериалы по темам выступлений.

На мероприятии прозвучала композиция «Гёйчагюлю» в исполнении ашуга Имрана Гёйчалы, а ансамбль «Иреван» (солисты Нармин Мирзаева и Раис Нифталиев) исполнил народные и композиторские песни.

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