МЕMİM проведет тренинг для сотрудников библиотек в Шеки

БАКУ /Trend Life/ - Научно-методический и квалификационный центр культуры МЕMİM министерства культуры Азербайджана проведёт тренинг для работников библиотек города Шеки и близлежащих районов, сообщили Trend Life в пресс-службе МЕMİM.

Мероприятие будет проведено совместно с Национальной библиотекой и при поддержке Управления культуры Шеки-Загатальского региона в Центре Гейдара Алиева в Шеки 6 марта в 11.00.

Тренинг будет способствовать профессиональному развитию библиотечных работников, повышению их знаний в области современного библиотечного управления и использования цифровых ресурсов.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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