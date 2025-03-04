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МЕMİM проведет тренинг для сотрудников библиотек в Шеки

Социум Материалы 4 марта 2025 14:59 (UTC +04:00)
МЕMİM проведет тренинг для сотрудников библиотек в Шеки

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - Научно-методический и квалификационный центр культуры МЕMİM министерства культуры Азербайджана проведёт тренинг для работников библиотек города Шеки и близлежащих районов, сообщили Trend Life в пресс-службе МЕMİM.

Мероприятие будет проведено совместно с Национальной библиотекой и при поддержке Управления культуры Шеки-Загатальского региона в Центре Гейдара Алиева в Шеки 6 марта в 11.00.

Тренинг будет способствовать профессиональному развитию библиотечных работников, повышению их знаний в области современного библиотечного управления и использования цифровых ресурсов.

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