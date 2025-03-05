В Баку состоялась торжественная презентация книги "Национальные музыкальные инструменты тюркоязычных стран" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Состоялась торжественная презентация книги "Национальные музыкальные инструменты тюркоязычных стран" (Türkdilli ölkələrin milli musiqi alətləri), изданной в рамках сотрудничества Фонда тюркской культуры и наследия и Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, организованная Национальным музеем азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви, сообщает Trend Life.

Книга "Национальные музыкальные инструменты тюркоязычных стран", вышедшая в издательстве "Elm və təhsil", представлена читателям на четырех языках - азербайджанском, турецком, русском и английском. Руководителями проекта книги являются ректор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, народный артист СССР и Азербайджана, профессор Фархад Бадалбейли, первый президент Фонда тюркской культуры и наследия Гюнай Эфендиева.

Презентацию книги вступительным словом открыл директор музея, академик Рафаэль Гусейнов, который отметил, что в издании на основе многочисленных научных источников представлена обширная информация о 104 наиболее распространенных традиционных музыкальных инструментах тюркоязычных народов. В книге, предназначенной для музыковедов, музыкантов-исполнителей, фольклористов, органологов, рассказывается об истории поэтапного развития, морфологии, конструктивно-технических особенностях инструментов, а также об их исполнительских возможностях в быту, в составе оркестра и ансамбля. Было рассказано о ценности и значимости тюркского музыкального наследия.

Профессор Фархад Бадалбейли отметил, что идея проекта была реализована в рамках меморандума, заключенного 17 апреля 2023 года. В своих выступлениях на различных международных саммитах Президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно подчеркивал важность сотрудничества между тюркоязычными государствами, имеющими общую историю, культуру и этнические корни. С этой целью в 2012 году был создан Международный фонд тюркской культуры и наследия. Благодаря фонду вышел в свет атлас "Национальные музыкальные инструменты тюркоязычных стран", что также является успешным продолжением целенаправленной стратегии в этом направлении. Этот проект будет способствовать укреплению тюркского единства, исследованию и сохранению богатого традиционного музыкального наследия тюркоязычных народов.

Президент Фонда тюркской культуры и наследия, композитор, доктор искусствоведческих наук, заслуженный деятель Казахстана Актоты Раимкулова подчеркнула, что Фонд работает в направлении сохранения, изучения и популяризации многовековой культуры тюркского мира. Было отмечено, что несмотря на сравнительно небольшой период деятельности, были реализованы многочисленные проекты по сохранению и пропаганде материально-духовных ценностей тюркских народов. Говоря о том, что музыка является важной составляющей жизни тюркских народов, о связи их общих традиций с характерными музыкальными стилями и формами, Актоты Раимкулова отметила, что в рамках организации созданы камерный оркестр "Деде Горгуд" и музыкальная группа "Семь красавиц", объединяющие музыкантов из разных тюркских стран. В рамках проекта собраны совместные работы ученых, искусствоведов и музыкантов из шести тюркских стран.

Депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, заместитель председателя комитета по культуре, первый президент Фонда тюркской культуры и наследия Гюнай Эфендиева отметила, что древние тюркские музыкальные инструменты являются реликвиями великого прошлого тюркских народов. Саз, гопуз, домра, кяман, давул, зурна и другие музыкальные инструменты, пришедшие из прошлого, являются общими ценностями, олицетворяющими дух тюркских народов. Они служат духовным мостом между поколениями. Основная цель этого проекта - способствовать сохранению богатой тюркской музыки, ее передаче будущим поколениям и многоязычной аудитории.

В подготовке атласа приняли участие эксперты из Центральной Азии - заслуженный деятель искусств Казахстана Сауле Утегалиева, профессор Узбекской государственной консерватории, доктор искусствоведения Шойиста Ганиханова, народная артистка Кыргызстана Роза Аманова, старший преподаватель и заведующей кафедрой "История музыки" Туркменской национальной консерватории имени Майи Кулиевой Бахаргуль Ягубова, посредством видеообращения поделившиеся своими мыслями с участниками мероприятия.

Мероприятие продолжилось концертной программой из фольклорных и народных песен с участием артистов из тюркоязычных стран – Азербайджанского государственного ансамбля старинных музыкальных инструментов под управлением народного артиста Муниса Шарифова, заслуженной артистки Айгюль Якшиевой, Гурбана Байджикова (Туркменистан), Мейсера Кара (Турция), заслуженного артиста Рамиля Гасымова, Гюльназ Абдуллазаде (Азербайджан), Серика Нурмолдаева, Жадра Мусрепова, Аднана Амирли (Казахстан) и других артистов, что было встречено овациями гостей.

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