Скончался народный артист Азербайджана Анвар Гасанов

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня на 75 году жизни после продолжительной болезни скончался известный актер и режиссер, народный артист Азербайджана Анвар Гасанов, сообщает Trend Life.

Анвар Гасанов родился 17 августа 1950 года в Баку. До 7-го класса учился в школе № 190, затем перешёл в Школу рабочей молодежи. Это было связано с тем, что в 1965 году он поступил на курсы киноактёра, открытые народным артистом СССР Адилем Искендеровым на киностудии "Азербайджанфильм" им. Джафара Джаббарлы. В 1969 году окончил курсы киноактера. В 1969-1973 годах учился на факультете кино и драматического актерского мастерства Азербайджанского государственного института искусств. С 1965 года работал на киностудии "Азербайджанфильм". Начал сниматься в кино с юных лет. Снялся в более пятидесяти художественных фильмах. Среди его наиболее известных ролей - Джалал в фильме "Хочу семерых сыновей", Шахбаз в фильме "Дервиш взрывает Париж", Тархан в фильме "Бабек", Сирадж в фильме "Оседлайте коней" и Мурад в фильме "Последняя ночь детства". Он также снимался в фильмах вместе со своей супругой, актрисой Момунат Гурбановой. Как режиссер, Энвер Гасанов снял документальные фильмы "Зов Ходжалы, зов", "Ловушка" и "Негаснущий очаг" о Гаджи Зейналабдине Тагиеве.

Allah rəhmət eləsin

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