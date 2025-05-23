В Университете ADA открылся международный фестиваль с участием представителей около 50 стран (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В кампусе Университета ADA состоялся уже ставший традиционным 13-й Международный фестиваль - яркое событие, призванное объединить культурное многообразие и укрепить международное сотрудничество, сообщает Trend Life.

Фестиваль организован при поддержке Университета ADA и его Фонда.

На этом празднике культур представлено около 50 стран! Стенды с национальными блюдами, музыкой, танцами и традиционными костюмами демонстрируют богатство Американского континента, стран Европы и Азии. Главная цель - предоставить информацию о каждой стране, ее истории, политике, экономике, традициях, культуре, туристических возможностях.

В атмосфере настоящего праздника среди гостей послы разных стран, дипломаты, представители международных организаций, а также студенты ADA - и местные, и иностранные. На фестивале участники знакомятся со стендами стран, печатной продукцией, буклетами, литературой, блюдами национальной кухни, образцами национальной одежды и музыкальными инструментами, возможностями получения образования в этих странах. В программе представлены концерты, интерактивные презентации, которые помогают лучше понять и прочувствовать культурное многообразие.

Фестиваль не только способствует диалогу между народами, но и помогает в ознакомлении азербайджанских студентов с культурой различных стран, в выборе будущей специальности, иностранного языка для изучения, а также налаживании дружеских отношений со сверстниками.

Более 200 участников сделали этот фестиваль настоящим праздником культурного разнообразия - ещё раз доказав, что в Университете ADA многообразие - это не просто ценность, а часть повседневной жизни!

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