Хорватия и Азербайджан расширяют сотрудничество в сфере культуры (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В столице Хорватии Загребе состоялась официальная встреча министра культуры Азербайджана Адиля Керимли с министром культуры и средств массовой информации Хорватии Ниной Обулен Коржинек, сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства.

В ходе беседы были обсуждены текущее состояние двусторонних культурных связей и перспективы их дальнейшего развития.

Нина Обулен Коржинек подчеркнула, что сотрудничество между Хорватией и Азербайджаном успешно развивается во всех сферах, и выразила уверенность в том, что визит азербайджанской делегации придаст новый импульс углублению отношений между двумя странами.

Адиль Керимли, поблагодарив за тёплый приём, отметил, что искренние и дружественные отношения, сложившиеся на уровне руководителей государств, создают благоприятную основу для расширения культурного сотрудничества.

Стороны подчеркнули, что основной целью визита является содействие реализации договорённостей, достигнутых в ходе третьего заседания Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Хорватией, состоявшегося 13 марта 2024 года в городе Баку.

На встрече состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам развития сотрудничества в области культуры и креативных индустрий, кинематографии и музыки, а также в сфере сохранения и реставрации культурного наследия. Были рассмотрены возможности организации обучающих программ и воркшопов, налаживания контактов между экспертами и профильными институтами обеих стран. Обе стороны отметили важность максимально полного использования имеющегося потенциала.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!