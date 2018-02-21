Регистрация корпоративных команд для участия в Бизнес-лиге продолжается (ФОТО, ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - До 16-го марта идет регистрация для участия в ABL Cup 2017/18.

Осенний кубок турнира вызвал большой интерес, не только среди команд и их болельщиков. Но также привлек внимание со стороны, корпоративных команд. Которые хотели бы, принять участие в турнире и побороться за имя победителя. На сегодняшний день команда организаторов ASEP рассматривает, заявки для участия в бизнес-лиги от новых корпоративных команд. По правилам регламента турнира, состав команды будет проверятся на профессиональную деятельность. Так же, исходя из корпоративной этики команда участник, должен будет предоставить документ, который свидетельствует о статусе сотрудника в данной компании.

Хотим отметить, что в осеннем кубке турнира, приняли участие 32 корпоративных команд, большая часть которых уже подтвердила участие в следующим этапе. К сожалению нескольким командам по определенным причинам пришлось покинуть чемпионат. Не смотря, на эти нюансы организаторы уверенно заявили, что: с участием новых команд весенний кубок турнира, обретет еще больше динамичности и зрелищности.

За всеми новостями ABL Cup 2017/18, можно следить на официальном сайте турнира www.abl.az

Чемпионат по мини-футболу Аzfar Business League (ABL) проводится среди корпоративных команд с целью дальнейшей популяризации и развития мини-футбола, приобщению широких слоев населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом.

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляется компаниями ASEP при поддержке Azfargroup. Непосредственное проведение соревнований возлагается на организационный комитет. Оргкомитет обеспечивает тщательный отбор участников турнира, и на чемпионате представлены самые передовые и самые активные компании Азербайджана. Все этапы турнира широко освещаются в прессе, интернет-страницах, на радио и телевидении.

Чемпионат по мини-футболу «АBL» состоит из 3-х стадий.

1-я стадия:

Розыгрыш Осеннего кубка АBL (октябрь-декабрь 2017 г.)

2-я стадия:

Розыгрыш Весеннего кубка АBL (апрель-июнь 2018 г.)

3-я стадия:

Матч за Суперкубок АBL (июнь 2018 г.)

Розыгрыш Осеннего Кубка и Розыгрыш Весеннего Кубка включают 2 этапа:

Первый этап - групповой.

Команды разбиваются на группы (по 4 в каждой). Распределение по группам происходит путем жеребьевки. В группе каждая команда играет 3 матча. Начисление очков в групповых матчах: 3 очка - за победу, 1- за ничью. 2 команды в каждой группе, набравшие наибольшее количество очков, выходят в сетку плей-офф для выявления мест с 1-го по 16-ое, а 2 другие команды попадают в сетку плей-офф для выявления мест с 17-го по 32-ое.

Второй этап – плей-офф по расширенной олимпийской системе.

Для определения составов пар проводится жеребьевка.

На стадии 1/8-финала в верхней части сетки победители групп играют с командами, занявшими вторые места, а в нижней части сетки команды, занявшие третьи места играют с командами, занявшими четвертые места. Команды из одной группы не должны играть друг с другом. Жеребьевка проводится сразу же и для последующих стадий: четвертьфиналов и полуфиналов.

Одержавшая победу команда встречается с одной из победивших команд, а проигравшая - с одной из проигравших. Аналогичным образом сразу же проводится жеребьевка и для определения пар в нижней части сетки. При ничейном результате в основное время победитель определяется в дополнительное время. В случае ничейного результата в дополнительное время, победитель определиться в серии 6–ти метровых ударов (серия из трех ударов, затем до первого промаха).

За четвертьфиналами следуют полуфиналы, а затем финал.

В итоге все команды сыграют на третьем этапе по 4 матча, в результате чего будут определены все места с 1-го по 32-ое.

Матч за Суперкубок АBL проводится между обладателями Осенне-зимнего Кубка и Весенне-летнего Кубка. В случае, если одна и та же команда победила в розыгрышах Осеннего Кубка и Весеннего Кубка, она автоматически становится обладателем Суперкубка.

Соревнования проводятся на крытой спортивной площадке (с покрытием искусственной травой) размером 24х42 метров по правилам игры в мини-футбол;

Мяч, используемый для игры - №5.

В игре принимают участие две команды, каждая из которых состоит не более, чем из шести человек, включая вратаря.

Количество замен не ограничено.

Официальные часы соревнований – электронное табло.

Игровое время:

- отборочный и групповой этапы – 2 тайма по 25 минут каждый (грязного времени);

- игры плей-офф - 2 тайма по 25 минут каждый (грязного времени); в случае ничейного результата для матчей плей-офф дополнительное время 2 тайма по 5 минут (грязного времени).

Судейство игр турнира осуществляется профессиональными, сертифицированными FIFA судьями по мини-футболу при согласовании их кандидатур с оргкомитетом.

На игры также назначаются два статиста.

Чемпионат ABL проводится для самых активных и передовых компаний Азербайджана.

Участие в Бизнес-лиге ставит перед собой следующие цели:

- Развитие корпоративной культуры

- Укрепление внутрикорпоративных связей

- Упоминание компании в СМИ и соответственно рост узнаваемости бренда среди клиентов, сотрудников и партнеров

- Популяризация и дальнейшее развитие корпоративного любительского футбола

- Повышение уровня спортивного мастерства у сотрудников

- Формирование позитивного отношения к спорту и физической культуре у сотрудников

- Бизнес-лига по футболу обязательно станет настоящим праздником для всех сотрудников компании.

Все игры Турнира ABL Cup-2017/18 пройдут в г. Баку, на стадионах Azfargroup. Инфраструктура стадионов соответствует самым высоким современным стандартам. К услугам участников чемпионата будут представлены в распоряжение персональные раздевалки, душевые комнаты, зоны для отдыха. На территории стадиона функционирует кафе.

Каждой команде, участвующей в турнире, предоставляется право бесплатной пред матчевой тренировки на полях Azfar Group. Календарь пред матчевых тренировок согласовывается с организационным комитетом «ABL».

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