В Азербайджане будут развивать зимние виды спорта среди паралимпийцев

28 февраля 2018 14:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджане будут развивать зимние виды спорта среди паралимпийцев, об этом было принято решение на встрече в Национальном паралимпийском комитете, сообщили Trend Life в пресс-службе НПКА

На встрече приняли участие первый вице-президент НПКА Натиг Гасымов, вице-президент, прославленный дзюдоист-паралимпиец, двукратный паралимпийский чемпион, двукратный чемпион мира и пятикратный чемпион Европы, чемпион I Европейских игр, кавалер ордена "Слава" и медали "Прогресс" Ильхам Закиев, генеральный секретарь Кямал Мамедов и директор туристического центра "Шахдаг" Рустам Наджафов.

Были обсуждены вопросы создания и развития в стране паралимпийского движения в зимних видах спорта для участия в международных соревнованиях. Для этой цели в марте в страну прибудут международные специалисты.

Паралимпийские зимние игры - крупнейшие международные соревнования в зимних видах спорта, в которых принимают участие спортсмены с ограниченными физическими возможностями. Паралимпийские зимние игры проводятся каждые четыре года после Олимпийских зимних игр в тех же городах и на тех же спортивных объектах, где перед этим проходили олимпийские игры. Международный паралимпийский комитет (МПК) осуществляет руководство подготовкой и проведением зимних Паралимпийских игр.

(Автор: Вугар Иманов)

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