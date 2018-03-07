"Реал" и "Ливерпуль" вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов (ВИДЕО)

7 марта 2018 02:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Во вторник прошли первые ответные матчи 1/8 финала Лиги Чемпионов УЕФА.

В первом матче испанский футбольный клуб "Реал" в гостях одержал победу над французским "Пари Сен-Жермен" со счетом 2:1. В составе гостей забитыми мячами отметились Криштиану Ронуалду (51-я минута) и Каземиро (80-я минута). Единственный гол хозяев забил Эдинсон Кавани (71-я минута).

Первая встреча также завершилась победой "Реала" - со счетом 3:1.

В другом матче английский футбольный клуб "Ливерпуль" на своем поле сыграл вничью с португальским "Порту" со счетом 0:0.

Первая встреча команд завершилась победой "Ливерпуля" со счетом 5:0.

Таким образом, английский и испанский коллективы вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА.

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