В Азербайджане создана новая федерация паралимпийского спорта (ФОТО)

19 марта 2018 20:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку в здании Национального Олимпийского Комитета прошло мероприятие, посвященное созданию Азербайджанской федерации бочче, сообщили Trend Life в пресс-службе Национального паралимпийского комитета Азербайджана (НПКА).

В церемонии приняли участие президент НПКА Ильгар Рагимов, вице-президент Ильхам Закиев, заместитель министра молодежи и спорта Азербайджана Исмаил Исмайлов, глава спортивного отдела министерства Фарид Мансуров, руководитель Центра профессиональной реабилитации молодежи с ограниченными физическими возможностями Рахиля Хасратова, представители спортивных федераций и общественности страны. Выступившие отметили, что государством уделяется большое внимание развитию паралимпийского движения, проводятся национальные и международные первенства, наши паралимпийцы добиваются больших успехов на Паралимпийских играх и международных соревнованиях, отмечаются именными стипендиями и призами, решается социальное обеспечение. Бочче с 1984 года включен в программу Паралимпийских игр, развивается в пятидесяти странах мира. В Азербайджане соревнования по бочче проводятся с 2013 года среди самых тяжелых категорий – дети с ДЦП, мускульная дистрофия, черепно-мозговая травма, заболевания опорно - двигательного аппарат и т.д. В результате плодотворной и планомерной деятельности число параолимпийских видов спорта, развиваемых в стране, достигло тринадцати, тысячи лиц стали участниками паралимпийского движения.

Генеральным секретарем Азербайджанской федерации бочче назначен Ильхам Магеррамов, вице-президентом – Вугар Аскеров.

Бочче (итал. bocce) - вид спорта, которым занимаются только паралимпийцы, самой тяжелой степени инвалидности. Игра несколько похожа на керлинг. Паралимпийцы должны катить, кидать или толкать шар как можно ближе к цели. Изначально игра была изобретена для людей, страдающих от детского церебрального паралича, но со временем к нему присоединились люди с различными болезнями сенсорно-моторной функции. Специально размеченная площадка для игры в бочча имеет размеры 12.5 x 6 м и со всех сторон окружена свободным пространством шириной два метра. Поверхность площадки плоская и ровная. В игре используются кожаные мячи двух цветов - красные и синие, диаметр - 27 см, вес - 275 г, а также один белый шар, называемый Джек болом.

(Автор: Вугар Иманов)

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