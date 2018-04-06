В футбольной школе AZFAR дети сдали первые тесты на уровень физподготовки (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В футбольной школе AZFAR прошли тесты для определения и повышения уровня физической подготовленности детей, выступающих в составах разных возрастных команд, сообщили Trend Life в пресс-службе AZFAR.

Тесты проводились под руководством главного тренера футбольной школы AZFAR Владислава Кадырова, чемпиона мира 1987 года в составе молодежной Сборной СССР U-16. Чтобы определить физические способности юных футболистов они прошли через проверку по разным нормативам, таким как бег, прыжки в длину, вбрасывание мяча руками и т.д. По итогам нормативов были выданы сертификаты, все дети были награждены значками.

Награды вручили генеральный директор компании ASEP, основатель футбольной школы AZFAR Андрей Сарычев и главный тренер Владислав Кадыров. Родители юных футболистов также присутствовали на стадионе.

Футбольная школа AZFAR функционирует с января 2018 года и уже третий месяц действует на благо юных игроков, будущих потенциальных звёзд футбола. Основная цель - популяризация футбола среди детей, внедрение футбола в качестве дополнительного гена в генетику молодежи будущего, поддержка футбольной карьеры детей. Для доступности абонентские платы в футбольной школе AZFAR установлены на приемлемом уровне. В 60-80-х годах азербайджанский футбол всегда славился высокотехничными игроками и воспитание игроков с теми же высокими качествами, раскрытие потенциальных звезд будущего, являются одними из главных миссий футбольной школы AZFAR.

Основным преимуществом этой школы является то, что с детьми напрямую работает Владислав Кадыров - специалист, обладающий тренерской категорией “A” и это первая и единственная подобная футбольная школа в нашей стране. Даже во всем мире существует очень мало таких детских футбольных школ.

Тренировочно-подготовительный центр футбольной школы AZFAR состоит из пяти полей и находится по адресу г.Баку, ул.Юсифа Сафарова, 45.

Тренировки проводятся 3 раза в неделю, по вторникам, четвергам и субботам и продолжительность тренировок составляет полтора часа. Для возможности проводить тренировки в любую погоду и в любой сезон, поля приводятся в соответствующее состояние в зависимости от времени года.

Отметим, что во время приема детей в футбольную школу не имеются какие-либо ограничения. Отбор между детьми не проводится, и все желающие дети от 4-х до 13 лет могут записаться и осуществить свою мечту. На данный момент в школе тренируются свыше 50-и детей. Чтобы развить соревновательные качества детей, дать им почувствовать различные аспекты футбола, раз в месяц организуются товарищеские матчи со сверстниками из других футбольных школ. Во время товарищеских матчей команды разбиваются на разные возрастные группы.

Более подробную и дополнительную информацию о футбольной школе AZFAR можете получить на сайте www.asep.az, а также на facebook и instagram страницах футбольной школы и по телефонным номерам 050 295 21 29 / 012 404 73 39

http://www.asep.az/az/azfarfootballschool

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.