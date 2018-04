Azfar Бизнес Лига -2018, 1-й тур: Три покера, восемь хет-триков и зрелищный футбол (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В субботу и воскресенье состоялись игры первого тура группового этапа весеннего кубка Azfar Business League - ABL Cup 2017/18 по мини-футболу – корпоративного турнира среди азербайджанских компаний. Чемпионат проходит на профессиональных полях компании Azfargroup. Организатор - компания ASEP (Azfar Sport Events & Promotion), сообщает Trend Life.

В первый игровой день 7 апреля стартовали игры в группах A, B, C и D.

В группе А финалист осеннего кубка ABL Cup 2017/18 “Azecolab” с крупным счетом 5-1 обыграл “KATV1”. Проигравшая команда смогла забить гол престижа только в концовке матча. В другом матче должны были встретиться команды “Bakcell” и “Gənclər və İdman Nazirliyi” (Министерство молодежи и спорта). Но “Gənclər və İdman Nazirliyi” не явилась на матч, и ей было присуждено техническое поражение со счетом 3-0. Таким образом, группу возглавили “Azecolab” и “Bakcell”.

В группе B бронзовый призер осеннего кубка ABL Cup 2017/18 “Universal” встречался с “Gate Baku”. “Universal”, который уступал в счете, смог вырвать ничью только в конце матча. Игра завершилась со счетом 2-2. В другом противостоянии встречались две команды, отметившиеся слабыми выступлениями в осеннем кубке - “Smart Systems Technology” и “GESCO”. Ожидалась равная по силам борьба, но “Smart Systems Technology” устроил разгром сопернику со счетом 11-2. Самым активным игроком в составе победителей был Ислам Исмайлов. Он стал одним из трех игроков, сделавших покер в первом туре, а также ассистировал двум голам своей команды.

Матч между командами “ATL Tech” и “City Taxi”, проходивший в группе C, завершился победой таксистов со счетом 4-2, и этот результат тоже может считаться сюрпризом. Так как “City Taxi”, по итогам осеннего кубка, обосновавшийся на 10 ступенек ниже соперника, на протяжении матча обладал преимуществом. Во втором противостоянии группы “Kapital Bank” со счетом 6-1 обыграл дебютантов турнира, команду “AZ Logistika”. В составе банкиров Эльмир Фаталиев отметился хет-триком за 4 минуты!

Наконец, последние матчи первого игрового дня были сыграны в группе D. Матчи прошли в обоюдно острой игре и в обеих были сделаны хет-трики. В матче “Embawood”-“Buta Palace” долго сохранялся ничейный результат, но “Buta Palace” в последние три минуты матча пропустил 3 мяча и уступил со счетом 1-4. Лучшим в составе “Embawood” был Джошгун Сулейманов, который записал себе в актив 3 гола и 1 голевой пас. В другом матче в очном противостоянии сошлись “Pullman” и еще один дебютант турнира “Azərkosmos”. Пожалуй, среди всех пяти дебютантов турнира “космонавты” воспроизвели самое яркое впечатление. “Azərkosmos” трижды вел в счете по ходу игры, но так и не смог сохранить преимущество и в конце концов проиграл сопернику с более лучшей физической подготовкой. Финальный результат 6-3. Зрелищная и настырная игра “космонавтов” оставляет надежду на упорную борьбу в данном квартете. В составе “Pullman”а отметился хет-триком Рахман Аббасов.

Во второй игровой день 1-го тура в борьбу вступили команды групп E, F, G и H.

Четвертая лучшая команда осеннего кубка “Polat Yol” в матче с “İteca Caspian LLC,” проходившем в группе Е, бросилась всеми силами вперед и одержала самую крупную победу первого тура. Команда "отгрузила" сопернику 11 мячей, а сама пропустила всего один. Игроки “Polat Yol” Наги Нагиев и Орхан Гасанов отметились хет-триками. Орхан Гасанов также выдал три результативных паса. В другом матче команда журналистов “TreMiDa” со счетом 1-5 проиграла строителям из “DDLAR Group”. Несмотря на результат, игра проходила на встречных атаках. Но голкипер “DDLAR Group” Шохрат Алекперов своей невероятной игрой сыграл важную роль в победе своей команды с крупным счетом. Он несколько раз выручил свою команду после опасных ударов “TreMiDa”.

В группе F, куда жребий отправил чемпиона осеннего кубка, обе игры закончились разгромами. Чемпион и главный фаворит “Azersun” забил “Muğanbank” 5 безответных мячей , а “VTB Bank” не пожалел очередного дебютанта “R.İ.S.K Company” и "прошелся катком" по сопернику, разгромив со счетом 9-0. В первом тайме “Azersun” встретился с сопротивлением соперника и всего один раз смог распечатать ворота банкиров, но во втором тайме сопротивление было сломлено и они забили еще четыре безответных мяча. Бомбардир осеннего кубка Эюб Эфендиев, оформив покер, вновь продемонстрировал свои снайперские качества и,таким образом, стал вторым игроком, забившим 4 мяча в первом туре. В следующем туре в центральном матче группы лидеры сойдутся в очной встрече.

Наверное, самой зрелищным матчем первого тура групповой стадии должен считаться матч группы G “Gilan Holding”-“Silk Way Group”. Команды продемонстрировали любителям футбола настоящий футбольный триллер. То одна, то другая команда вела в счете и ни одна из них не позволяла сопернику отрываться на два гола. Игра проходила на встречных курсах с красивыми голами. Перестрелка не выявила победителя, и команды поделили очки между собой. Итог - результативная ничья 4-4.

Во втором матче группы “AzerGold” обыграла с крупным счетом “Optimal”, еще одного новичка кубка. В этой игре было забито 14 голов, больше, чем в любой другой игре и матч стал самым результативным в рамках первого тура. Примечательно, что команду “Optimal” поддерживала армия болельщиков, состоявшая из сотрудников компании, которая вдохновила свою команду на 4 результативные атаки. Несмотря на поражение со счетом 10-4, игра стала знаменательной для игрока “Optimal”Шамо Ахмедова, который также отметился хет-триком.

И наконец, в последней группе H оба матча завершились с одинаковым счетом. “Təmiz Şəhər” крупно обыграл “Port of Baku” 9-2, а “TİMSPORT” с аналогичным результатом нанес поражение пятому дебютанту турнира, команде “Təhsil Nazirliyi” (Министерство образования). Матч “Təmiz Şəhər”-“Port of Baku” стал самым грубым в первом туре. Всего за два игровых дня была показана одна красная карточка и это случилось в данном матче. Автор первого гола “Port of Baku” Эльшан Заманов на 30-й минуте матча удостоился этой “чести” за грубую игру. В матче “TİMSPORT”-“Təhsil Nazirliyi” кроме итогового результата, знаменательным фактом стал покер игрока “TİMSPORT” Кямиля Канаева. Три из своих четырех мячей он забил во втором тайме матча, причем за три минуты! Матч “Təmiz Şəhər”-“TİMSPORT”, который состоится в рамках следующего тура, ожидается стать одним из самых интересных не только в данной группе, но в целом всего второго тура.

Таким образом, в рамках 1-го тура групповой стадии весеннего кубка ABL Cup 2017/18 были сыграны 15 матчей и забито 126 голов (один матч не состоялся из-за неявки одной из команд). Средняя результативность 8,4 голов за игру. Из 126 голов 56 были забиты в первых таймах, 70 во вторых. Больше всех голы были забиты в группах G и H. В каждой из них команды забили друг-другу 22 мяча. Три игрока отметились покерами, 8 игроков хет-триками. Игрок “TİMSPORT” Кямиль Канаев три последних своих гола забил в течении трёх минут и стал автором самого быстрого хет-трика.

Самые интересные фрагменты и интервью с первого тура весеннего кубка ABL Cup 2017/18 будут показаны в четверг в 00:00, в эфире канала ATV.

Подробную информацию о результатах и статистических данных первого тура вы можете найти на официальном сайте Бизнес-лиги www.abl.az.

(Автор: Вугар Иманов)

