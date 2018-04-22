"Барселона" в 30-й раз в своей истории стала победителем Кубка Испании (ВИДЕО)

22 апреля 2018 02:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На стадионе Ванда Метрополитано состоялся финальный матч Кубка Испании между "Барселоной" и "Севильей".

Матч закончился со счетом 0:5 в пользу сине-гранатовых. Голами отличились: Луис Суарес (14-я и 40-я минуты), Лионель Месси (31-я минута), Андрес Иниеста (52-я минута) и Коутиньо (69-я минута).

"Барселона" одержав победу над "Севильей" в 30-й раз в своей истории выиграла Кубок Испании. Сине-гранатовые являются самой титулованной командой в истории турнира. "Атлетик" из Бильбао завоевывал Кубок короля 23 раза, мадридский "Реал" – 19.

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