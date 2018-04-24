Великолепная семерка азербайджанцев в Турции (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Наши паралимпийцы с успехом выступили на Кубке мира İBSA по дзюдо, который прошел в Анталье, сообщили Trend Life в пресс-службе Национального паралимпийского комитета Азербайджана (НПКА). Участие в IBSA JUDO WORLD CUP было организовано при содействии Федерации дзюдо Азербайджана и спортивного клуба "Нефтчи".

Среди победителей и призеров – Гусейн Рагимли (золото, 81 кг), Севда Велиева (серебро, 52 кг), бронза – Сабина Абдуллаева (57 кг), Орхан Гараев (60 кг), Кянан Абдуллаханлы (90 кг), Ильхам Закиев (+100 кг).

В Анталье также прошла встреча президента НПКА Ильгара Рагимова с представителями международных федераций паралимпийского движения. Был подписан меморандум о сотрудничестве между НПКА и Федерацией спорта инвалидов по зрению Турции. Главы федераций Ильгар Рагимов и Хасан Саййыдан провели переговоры о совместной подготовке к летним Паралимпийским играм в Токио 2020 года, международным соревнованиям по дзюдо, атлетике, плаванию и голболу, проведении тренировочных сборов, семинаров и практических занятий.

(Автор: Вугар Иманов)





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