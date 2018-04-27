Пилоты Aston Martin Red Bull Racing провели необычную гонку в Гобустане (ВИДЕО, ФОТО)

27 апреля 2018 13:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Участники Гран-при Азербайджана Формулы-1, пилоты команды Aston Martin Red Bull Racing Дэниэль Риккардо и Макс Ферштаппен провели необычную гонку в заповеднике Гобустан, сообщили Trend Life организаторы мероприятия.

Макс, в качестве водителя, и Даниэль на месте пассажира, состязались с местными автолюбителями на ЛАДА Нива 4х4. В интервью после гонки, пилоты поделились своими впечатлениями.

Макс Ферстаппен: "Было весело! Очень много скал, но это был хороший день. Очень необычно, что такой пейзаж как в Гобустане, расположен так близко к морю, здесь красиво. Что касается вождения, да, мы немного посоревновались с местными ребятами на такой же машине. Они, конечно, знают местность лучше, но мы водим быстрее, я думаю".

Комментируя езду Макса, Дэниэль на пассажирском сидении признался, что несмотря на то, что он доверяет способностям своего напарника, было несколько нервных моментов: "К счастью, ЛАДА прекрасно справилась. Каждый раз, когда Макса заносило, я чувствовал, что он справится с управлением, но определенно было несколько опасных моментов".

Макс ответил, что не хотел напугать своего товарища: "Я не пытался напугать Дэниэля, но сам знаю, что когда ты на пассажирском сидении – это всегда немного страшнее, потому что ты не контролируешь ситуацию. Но, думаю, все было под контролем, без приключений".

Гран-при Азербайджана Формулы 1 проходит в Баку 27-29 апреля. Протяженность гоночной трассы составляет чуть более шести километров. Ширина самого широкого участка трека - 13 метров, а самый узкий участок - вокруг Ичеришехер: ширина седьмого и восьмого поворотов составляет 7,6 метра. Старт и финиш - площадь Азадлыг. Здесь также установлены боксы команд, пит-лейны и паддок-клуб.

Гобустан, или Гобустанский государственный исто­ри­ко-ху­дожественный заповедник - археологический заповедник в Азербайджане, к югу от Баку, на территории Гарадагского и Апшеронского районов, представляющий собой равнину, расположенную между юго-восточным склоном Большого Кавказского хребта и Каспийским морем, и частью которой является культурный пейзаж наскальных рисунков, расположенный на территории 537 гектаров. В 2007 году культурный ландшафт наскальных рисунков Гобустана был включён в список памятников Мирового культурного наследия ЮНЕСКО.

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Пилот Red Bull Racing врезался в стену во время свободных заездов пилотов Формулы 1 в Баку
Общество 13:50
В Баку стартовала I сессия свободных заездов пилотов Формулы 1
Общество 13:00
Гран-при Азербайджана Формула 1 входит в ТОП-10 лучших событий у туристов на весенние праздники
Общество 12:52
Во время свободной сессии в классе FIA Formula-2 в Баку произошла авария (ФОТО)
Общество 12:28
Определились лучшие пилоты практической сессии автогонок в классе FIA Formula-2 (ФОТО)
Общество 12:15
В Баку стартовала практическая сессия автогонок в классе FIA Formula-2
Общество 11:06
В Баку стартует Гран-при Азербайджана Формулы 1
Общество 07:00
В связи с Формулой 1 все места в центральных отелях Баку заполнены - Ассоциация
Туризм 26 апреля 23:02
Болельщики гонок Формулы 1 в Баку прошлись по пит-лейну (ФОТО)
Общество 26 апреля 17:04
С гонки в Баку начинается следующая стадия программы модернизации Renault Sport Racing - управляющий директор
Общество 26 апреля 17:01
Завершается подготовка болидов Формулы 1 в Баку к гонкам (ФОТО)
Общество 26 апреля 16:55
На некоторые трибуны гонки Ф1 в Баку билеты полностью проданы
Общество 26 апреля 16:49
Российская актриса Наталья Рудова едет в Баку: "Кто куда, а мы на "Формулу 1"
Интересное 26 апреля 16:21
Тото Вольфф: Нынешний сезон “Формулы 1” может стать легендарным
Общество 26 апреля 14:55
Фернандо Алонсо: Многие считают гоночную трассу в Баку одной из лучших
Общество 26 апреля 13:41
В Баку усилена защита радиочастотного спектра в связи с Гран-при Азербайджана "Формула 1"
ИКТ 26 апреля 07:18
Сергей Сироткин: На трассе в Баку нет места ошибкам
Общество 25 апреля 16:33
Для гостей Гран-при Азербайджана Формулы 1 подготовлена специальная культурная программа
Культура 25 апреля 15:55