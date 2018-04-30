Дебютанты Azfar Business League и их амбиции

БАКУ /Trend Life/ - На прошлой неделе завершились игры группового этапа весеннего кубка Azfar Business League - ABL Cup 2017/18 по мини-футболу – корпоративного турнира среди азербайджанских компаний. Чемпионат проходит на профессиональных полях компании Azfargroup. Организатор - компания ASEP (Azfar Sport Events & Promotion), сообщает Trend Life.

В турнире состоялись захватывающие матчи, в том числе с участием пяти команд-дебютантов – Təhsil Nazirliyi, R.İ.S.K. Company, Optimal, Az Logistika и Azərkosmos. В общей сложности, дебютанты провели 15 матчей, в 4-х из них победили, 1 матч закончился вничью и в 10-и матчах они проиграли. Двое из этих команд с успехом завершили групповую стадию и пробились в 1/8 финала.

В группе C Təhsil Nazirliyi набрал 4 очка и, заняв третье место, получил право на борьбу за 17-32 места. Команда в трёх играх пропустила 16 голов и забила 11 мячей. Самыми результативными игроками команды стали Орхан Мамедов и Савалан Ализаде, забившие по три мяча. Несмотря на первое участие в кубке, Təhsil Nazirliyi боролся в одной группе с сильными соперниками и перед последним туром имел шансы на выход в следующий раунд.

Два дебютанта R.İ.S.K. Company и Optimal выступили послабее и проиграли все свои матчи в группах. Жребий свёл R.İ.S.K. Company с победителем осеннего кубка командой Azersun. R.İ.S.K. Company удалось провести по воротам соперников всего 3 мяча, а в свои пропустили 29 раз. По словам Вюсала Новрузова, ведущего игрока команды и руководителя группой мониторинга сети, неудачное выступление команды имело свои объективные причины: “Мы услышали о турнире от моих друзей, а затем получили информацию с разных социальных сетей. Более подробную информацию мы взяли с сайта www.abl.az. Решение принять участие в турнире мы приняли с моими коллегами, которые вместе со мной играют в команде. Я оцениваю наше выступление неудовлетворительным. Мы могли сыграть лучше. Однако следует учитывать, что наша команда участвовала в турнире без какой-либо подготовки и тренировок, мы собрали игроков вместе только перед началом турнира, к тому же мы попали в сложную группу. Поэтому наши результаты не стали для нас сюрпризом. Прежде всего, команде не хватило достаточного опыта и физической подготовки. Мы планируем принять участие в следующих турнирах. Нашей минимальной целью будет выход из группы, а главной – занять место в первой пятёрке”.

Другой дебютант Optimal сражался в группе G с сильными соперниками и своим участием стал украшением турнира. Хотя команда была и побеждена во всех трех матчах, на линии атаки она сыграла достаточно уверенно забив 11 мячей. Больше всех за команду забили Шамо Ахмедов (6 голов) и капитан Туран Вердиев (3 гола). А также успешно выступили Исрафил Алили и Метин Авазлы, отдав несколько результативных передач. Однако команда испытывала серьёзные проблемы в оборонительной линии и это отразилось в количестве пропущенных командой мячей. Optimal 36 раз доставал мячи из собственных ворот и по этому показателю стал второй худшей командой.

Команда Optimal также стала украшением турнира благодаря своим поклонникам. Сотрудники компании, своей горячей поддержкой, оставили приятные впечатления. Исрафил Алили, который является одним из ключевых игроков команды и занимает позицию менеджера по маркетингу, поделился своими мыслями о турнире: “Мы узнали о турнире из социальных сетей и решили участвовать. Своими результатами в турнире мы не очень удовлетворены. Тот факт, что наша команда была основана недавно, а также ее первое участие в мероприятии такого масштаба, отразились на наших результатах. Но полученные нами результаты подарили нам бесценный опыт. Мы хотели бы участвовать в следующих турнирах, и я верю, что тогда мы будем бороться за более высокие цели”.

Первопроходцы

Другой дебютант Az Logistika, конкурирующий в группе C, в своем первом же турнире завершил группу на первом месте. Выйти из группы получилось благодаря настырности и упорности игроков. Az Logistika в первом матче проиграл Kapital Bank 1-6, во втором матче с City Taxi горел со счетом 1-3, но потом сломил игру, совершил камбэк и выиграл 4-3. В последнем туре одержал уверенную победу и занял 1-е место в группе опередив City Taxi благодаря победе в очной встрече. Главной забивной силой команды стал высокорослый форвард Тогрул Исмаилзаде. Нападающий, который любит поиграть и придержать мяч, стал автором 6 из 11-и голов своей команды. Несмотря на итоговое первое место в группе Az Logistika пропустил 12 мячей и завершил групповую стадию с отрицательной разницей забитых и пропущенных голов. Менеджер анализа затрат и капитан команды Илкин Ахмедзаде поделился своими высоко амбициозными мыслями: “На электронный почтовый адрес нашей компании пришло пригласительное письмо об участии в турнире. Мы решили присоединиться к турниру и в течение двух дней собрали команду из сотрудников компании. Честно говоря, мы не ожидали, что выйдем из группы. А теперь мы верим в свои силы и наша цель - выиграть кубок. Нам все равно, кто будет соперником в 1/8 финала. Мы никого не боимся”.

Еще одним дебютантом, вышедшим в 1/8 финала, стал Azərkosmos. Благодаря голу на последней минуте матча команда сотворила чудо, и выход в 1/8 финала стал сюрпризом даже для самих игроков. Azərkosmos начал турнир в группе D с двух поражений и только в последнем матче выиграл у Buta Palace со счетом 7-3. В итоге три команды в группе набрали по 3 очка и, благодаря лучшей разнице мячей в личных встречах, Azərkosmos занял 2-е место. Эта команда поразила ворота соперников 11 раз, 4 из них оказались на счету Газанфара Агаева, а 3 Омера Пашаева. Космонавты 18 раз пропускали мячи в свои ворота. Игрок команды Эльшан Абдуллаев занимает должность директора по внутреннему аудиту и управлению рисками. Он поделился своими мыслями о турнире: “Игрой своей команды я конечно же доволен. Мы показываем коллективную игру в футбол. Мы будем двигаться дальше в этом турнире насколько нам это удастся. Если подобный турнир будет организован в будущем, мы также пожелаем принять участие”.

Таким образом, 4 из 5 новичков турнира забили одинаковое количество голов – 11 мячей. Одним этого хватило для выхода в 1/8 финала, а другим не хватило из-за неуверенной игры в обороне. Основная проблема дебютантов – это слабая игра оборонительной линии. Все эти команды завершили групповой этап с отрицательной разницей мячей. Теперь два дебютанта будут соревноваться за Кубок, а три дебютанта будут бороться за 17-32-е места. Соперники команд в следующем этапе станут известны после жеребьевки, которая состоится 3 мая 2018 года в 19:00 часов в отеле Pullman Baku.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)

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