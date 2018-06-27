Сборные Швеции и Мексики вышли в плей-офф чемпионата мира по футболу

Сборная Швеции одержала победу над командой Мексики со счетом 3:0 в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в Екатеринбурге, игру посетили 33 061 человек, передает ТАСС.

Забитыми мячами отметились Людвиг Аугустинссон (50-я минута), Андреас Гранквист (62, с пенальти), еще один мяч в свои ворота забил Эдсон Альварес (74).

В турнирной таблице группы F сборные Швеции и Мексики набрали по 6 очков и вышли в 1/8 финала чемпионата мира. Шведы обошли мексиканцев по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.

Соперники сборных Мексики и Швеции по 1/8 финала определятся по итогам матчей третьего тура в группе E, которые пройдут позднее в среду.

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