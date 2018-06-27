Действующий чемпион мира по футболу не смог выйти из группы третий раз подряд

27 июня 2018 21:56 (UTC+04:00)

Действующий чемпион мира по футболу не смог преодолеть групповой этап турнира в третий раз подряд, всего же подобное случалось пять раз. Сборная Германии, выигравшая первенство планеты 2014 года, на турнире в России заняла четвертое место в группе F и не попала в плей-офф.

Как передает ТАСС, в матче заключительного тура группового этапа немцы проиграли южнокорейцам со счетом 0:2 и пропустили их на третье место. Ранее сборная Германии уступила мексиканцам (0:1) и победила шведов (2:1).

В 2014 году в плей-офф не смогла выйти команда Испании, крупно уступившая в своем стартовом матче нидерландцам (1:5), а затем проигравшая сборной Чили (0:2). Победа над австралийцами (3:0) в третьем туре позволила испанцам занять лишь третье место в группе.

На первенстве мира 2010 года итальянцы также завершили выступление на групповом этапе, заняв четвертое место в своем квартете. После двух ничьих с парагвайцами (1:1) и новозеландцами (1:1) сборная Италии уступила словакам (2:3).

В 2002 году французы также стали последними в группе, набрав всего одно очко и не забив ни одного мяча. Чемпионы мира - 1998 уступили сенегальцам (0:1), сыграли вничью с командой Уругвая (0:0) и проиграли датчанам (0:2).

В 1966 году двукратные на тот момент чемпионы мира бразильцы стали третьими в группе, победив команду Болгарии (2:0), но проиграв затем венграм (1:3) и португальцам (1:3). Сборная Италии выиграла чемпионат мира 1938 года, однако в 1950-м, после возобновления проведения турнира и введения группового раунда, не попала в финальный этап, в который выходили победители групп. Роковым стало поражение от шведов (2:3), последующая победа над парагвайцами (2:0) уже не могла помочь итальянцам подняться выше второго места.

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Azernews Newspaper
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