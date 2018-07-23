Майк Тайсон проведет в Баку мастер-класс (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - ​​​​​​​​​​Осенью этого года в Баку приедет всемирный известный боксер Майк Тайсон, сказал на пресс-конференции руководитель Godzilla promotion Эмиль Амирсаланов, сообщает Trend Life.

В течение двух дней Майк Тайсон встретится с любителями бокса и проведет мастер-класс. Пресс-конференция прошла с участием всемирно известного спортсмена Ройса Грейси - бразильского бойца смешанных боевых искусств, мастера бразильского джиу-джитсу, который входит в Зал славы UFC. Пионер в области спорта смешанных единоборств, считается одной из наиболее влиятельных фигур в истории ММА. Грейси получил известность за свои победы в первых турнирах UFC. Обрел известность благодаря победам с помощью борцовских техник над гораздо более крупными противниками. Грейси популяризировал бразильское джиу-джитсу во всем мире. Его достижения в смешанных единоборствах способствовали изменениям в подготовке бойцов смешанного стиля, в результате чего бойцы стали гораздо больше внимания уделять изучению борьбы в партере.

Ройс Грейси высоко оценил, что в Азербайджане государством уделяется особое внимание развитию спорта и пропаганде здорового образа жизни. Он также планирует открыть в Баку филиал Академии джиу-джитсу Грейси, центральный офис которого находится в Торрансе (штат Калифорния, США). Сейчас это одна из самых успешных и знаменитых школ джиу-джитсу в мире.

«При содействии Ройса Грейси мы хотим провести в Баку один из этапов Bellator Fighting. Bellator MMA - американская спортивная организация, базирующаяся в Ньюпорт-Бич и проводящая бои по смешанным единоборствам. Она ежегодно организует турниры, в которых бойцы выявляют победителя по олимпийской системе в различных весовых категориях. Помимо этого проводятся схватки за чемпионский пояс организации», - отметил Эмиль Амирасланов.

Майкл Джерард «Майк» Тайсон - американский боксёр-профессионал, выступавший в тяжёлой весовой категории; один из самых известных и узнаваемых боксёров в истории мирового бокса. Олимпийский чемпион среди юниоров в первом тяжёлом весе (1982). Абсолютный чемпион мира в тяжёлой весовой категории среди профессионалов (1987-1990). Чемпион мира по версиям WBC (1986-1990, 1996), WBA (1987-1990, 1996), IBF (1987-1990), The Ring (1988-1990). Линейный чемпион (1988-1990). «Самый перспективный боксёр» 1985 года по версии журнала «Ринг». Лучший боксёр вне зависимости от весовой категории по версии журнала «Ринг» (1987-1989). «Боксёр года» по версии журнала «Ринг» (1986, 1988). «Боксёр года» по версии BWAA (1986,1988). «Спорт личность года» по версии BBC (1989). Иностранный спортсмен года по версии BBC (1989). Лучший спортсмен за рубежом (1987-1989) по версии BBC. Включён в Международный зал боксёрской славы (2011), во Всемирный зал боксёрской славы (2010), в зал славы бокса штата Невада (2013), в Зал Славы WWE (2012). На 49-й ежегодной конвенции WBC в Лас-Вегасе, Майк Тайсон был внесён в Книгу Рекордов Гиннеса и в торжественной обстановке получил два сертификата: за наибольшее количество самых быстрых нокаутов и за то, что стал самым молодым чемпионом мира в тяжёлом весе.

Основатель промоутерской компании Iron Mike Promotions. Кроме бокса Майк известен своей актёрской карьерой. Принял участие в написании сценария к автобиографическому фильму «Тайсон» (1994), снялся в двух документальных фильмах «По ту сторону славы» (2003) и «Майк Тайсон» (2009). В 2016 году снялся в одной из главных ролей фильма «Ип Ман 3. Прозвище - «Железный Майк».

(Автор: Вугар Иманов)

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