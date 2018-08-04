«Реал» готов обсудить трансфер Модрича в «Интер» за 60 млн евро

Мадридский «Реал» готов рассмотреть вариант с продажей полузащитника Луки Модрича в это межсезонье, сообщает Спортс.ру со ссылкой на Il Giornale.
Президент королевского клуба Флорентино Перес может отпустить 32-летнего хавбека, на которого претендует «Интер», за 60 миллионов евро.
Ранее на этой неделе Перес заявил, что хорват сможет покинуть мадридскую команду, только если за него предложат 750 миллионов.
В «Интере» все же рассчитывают заполучить лучшего игрока ЧМ-2018, так как он сообщил руководству «сливочных» о своем желании уйти, пишет издание.
Миланцы готовы изначально арендовать Модрича на год за 15 миллионов, а затем выкупить его за 25 миллионов.
Перес, в свою очередь, потребует 25 миллионов за аренду и 35 – за дальнейший выкуп футболиста.
Также «Интер» продолжает переговоры с агентами хорвата, которому предложен 4-летний контракт.
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