Месси стал капитаном "Барселоны"

Ранее капитаном каталонского клуба был испанец Андрес Иньеста, который летом подписал контракт с японским клубом "Виссел Кобе". Аргентинский нападающий Лионель Месси будет капитаном испанского футбольного клуба "Барселона" в предстоящем сезоне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу клуба.

Ранее капитаном "Барселоны" был испанец Андрес Иньеста, который летом подписал контракт с японским клубом "Виссел Кобе". Сам Иньеста получил капитанскую повязку от полузащитника Хави перед сезоном-2015/16, а тот в свою очередь стал капитаном после защитника Карлеса Пуйоля.

Вторым капитаном на сезон будет полузащитник Серхио Бускетс, третьим - защитник Жерар Пике, четвертым - защитник Серджи Роберто. Все четверо являются воспитанниками клубной академии.

Месси стал 27-м в истории "Барселоны" капитаном на сезон. Он стал четвертым капитаном в истории, который не является испанцем. Ранее капитанами "Барселоны" были голландец Йохан Кройф (1974-1978), немец Бернд Шустер (1984-1986) и румын Георге Попеску (1995-1997).

Месси выступает за "Барселону" с 2003 года, за это время он девять раз становился чемпионом Испании, шесть раз - обладателем Кубка Испании и четыре раза победителем Лиги чемпионов. Аргентинец пять раз становился обладателем "Золотого мяча". Также он является лучшим бомбардиром в истории клуба, на его счету 552 гола.

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