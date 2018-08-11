Футболист "Барселоны" Пике объявил о завершении карьеры в сборной Испании

Защитник "Барселоны" Жерар Пике объявил о завершении карьеры в сборной Испании по футболу. Слова спортсмена, как передает ТАСС, приводит испанская газета Diario AS.

"Я говорил с новым главным тренером сборной Испании Луисом Энрике неделю или две назад, - рассказал 31-летний Пике. - Я сказал ему о том, что принял решение завершить карьеру в сборной, и оно обдуманно. Это был прекрасный этап моей карьеры, я выиграл чемпионат мира и Европы. Но теперь я хочу сфокусироваться на "Барселоне".

Пике является воспитанником "Барселоны", за основную команду клуба выступает с 2008 года. До этого он играл за английский "Манчестер Юнайтед" с 2004 по 2008 год и за испанскую "Сарагосу" (в аренде с 2006 по 2007 год). В составе "Барселоны" он семь раз становился чемпионом Испании, шесть раз - обладателем Кубка страны и семь раз - Суперкубка, а также трижды выигрывал Лигу чемпионов, два раза становился обладателем Суперкубка УЕФА.

В составе сборной Испании защитник выступает с 2009 года. В ее составе он провел 103 матча, в которых забил пять мячей и отдал три голевые передачи. Вместе с национальной командой он выиграл чемпионат мира 2010 года и чемпионат Европы - 2012. Он играл на трех чемпионатах мира (2010, 2014, 2018) и на двух чемпионатах Европы (2012, 2016).

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