Как прошел матч сборной Азербайджана со сборной Чехии на Чемпионате Европы по мини-футболу (ФОТО)

14 августа 2018 14:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Во второй игре на Чемпионате Европы по мини-футболу в Киеве национальная команда Азербайджана встретилась со сборной командой Чехии. На игру команда Азербайджана вышла с серьезной потерей – ведущему игроку Илькину Гаджиеву пришлось пропустить матч из-за того, что ранее он потянул мышцу.

Наша команда начала игру хорошо. Капитан команды Сеймур Мамедов стал автором первого гола, забитого сборной Азербайджана на Чемпионате Европы по мини-футболу.

Как и в игре со сборной Венгрией, бригада судей запомнилась ошибками. Так, несмотря на то, что футболист сборной Чехии коснулся рукой мяча в штрафной площадке, судья продолжил игру.

Во второй половине игры контроль мяча был за восточноевропейцами. Наш вратарь Рамиль Гасанзаде показал уверенную игру. Но в завершение матча более опытная команда Чехии добилась желаемого.

Невнимательность за две минуты до окончания основного времени дорого обошлась нашей команде. Вдохновленные голом соперники на первой минуте добавленного времени забили гол, лишив нашу команду возможности завоевать первое очко на Чемпионате Европы по мини-футболу.

Отметим, что 15 августа в 17:00 по бакинскому времени состоится игра сборной Азербайджана со сборной Турции.

Чехия – Азербайджан - 2:1

Голы: Якуб Гот, Станислав Марик / Сеймур Мамедов

Главный судья: Сезар Ионеску (Румыния)

Судья: Вадим Тендера (Украина)

Азербайджан: 12. Рамиль Гасанзаде, 8. Ренат Султанов, 10. Сеймур Мамедов, 11. Эльвин Ализаде, 14. Асиф Зейналов, 17. Вюсал Исаев.

Запасные игроки: 1. Сеймур Байдамиров, 4. Джавид Раджабов, 9. Орхан Мамедов, 19. Эйюб Эфендиев, 20. Эмин Алиев, 77. Заур Алиев, 95. Элвин Байрамов.

Главный тренер: Эльшад Гулиев.

Чехия: 20. Андрей Биро, 6. Франтишек Хакл, 8. Патрик Левчик, 9. Андрей Падера, 10. Якуб Полак, 12. Ян Коуделка.

Запасные игроки:1. Ярослав Беллада, 2. Вит Попелка, 4. Томаш Резни, 5. Жири Содома, 7. Павел Шултес, 11. Станислав Марик, 13. Якуб Гот, 14. Робин Деметер, 15. Давид Прешл.
Главный тренер: Станислав Бейда.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Игру сборной Азербайджана на Чемпионате Европы по мини-футболу покажут в прямом эфире
Спорт 13 августа 18:01
Ошибочное решение судьи испортило дебют сборной Азербайджана по мини-футболу (ФОТО)
Спорт 13 августа 16:26
Хуан Карлос Осорио покинул пост главного тренера сборной Мексики по футболу
Другие страны 28 июля 04:44
Названы самые дорогие стадионы чемпионатов мира (ФОТО)
Спорт 10 июля 18:28
Треть месячной нормы осадков выпало в Сочи перед матчем ЧМ
Россия 7 июля 10:02
Он весил 105 кг! Удивительный вратарь сборной Исландии – от "Евровидения" в Баку до "Карабаха" (ВИДЕО, ФОТО)
Спорт 5 июля 19:39
Лента новостей
МИД Турции выступил за решение проблем с США путем диалога
Турция 14:47
На севере Китая ввели карантин из-за сибирской язвы
Китай 14:27
Россия и Турция намерены наращивать партнерство во внешней политике
Россия 14:23
В Азербайджане будет создана Ассоциация отелей, ресторанов и кафе
Бизнес 14:21
В России в 2023 году могут пройти Европейские игры
Россия 14:18
Лавров отметил рост турпотока в Турцию
Россия 14:15
Дорожная полиция задержала более 50 нарушителей в Хачмазском районе (ФОТО)
Общество 14:02
Британская полиция рассматривает инцидент у парламента как теракт
Европа 13:57
Россия, Азербайджан и Казахстан проявили наибольшую гибкость в принятии Конвенции по Каспию - эксперт
Политика 13:56