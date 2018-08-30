"Карабах" в очередной раз вышел в групповой этап Лиги Европы УЕФА (ВИДЕО)

30 августа 2018 22:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" в четверг принял молдавский "Шериф" в рамках ответных матчей раунда "play-off" Лиги Европы УЕФА.

"Карабах" на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку обыграл соперника со счетом 3-0. Напомним, что первый матч между командами завершился победой представителя Молдовы со счетом 1:0.

Таким образом "Карабах" вышел в групповой этап Лиги Европы УЕФА. Соперник "Карабаха" определится в пятницу после жеребьевки.

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