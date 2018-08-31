В Монако представлен логотип Лиги Европы УЕФА "Баку 2019" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Генеральный секретарь АФФА Эльхан Мамедов выступил сегодня перед церемонией жеребьевки группового этапа Лиги Европы УЕФА, которая состоится в Монако, в связи с заявлением о проведении в Баку второго престижного футбольного мероприятия на континенте, сообщили Trend Life в пресс-службе Локальной операционной группы Финал-2019: Баку - Лига Европы УЕФА.

«С организационной точки зрения финальная игра второго крупнейшего по престижу футбольного турнира клубов - Лиги чемпионов УЕФА - это не первый опыт для АФФА. Чемпионат мира 2012 года среди девушек ФИФА U-17 и европейский чемпионат 2016 года УЕФА U-17 состоялись в нашей стране. Но если речь идет о престижной игре и финальном противостоянии очень влиятельного клубного турнира, то, безусловно, финальный матч Лиги Европы УЕФА является грандиозным началом и для АФФА, и для столицы, и для Бакинского Олимпийского Стадиона. Мы постоянно ощущали поддержку государства, особенно Президента Азербайджана Ильхама Алиева, в процессе получения права приема этой игры и проведения подготовительных работ. Подготовка к финальному матчу, который состоится 29 мая 2019 года, продолжается. Мы верим, что финальный матч в Баку станет одним из лучших, возможно, первым среди финальных матчей чемпионата Лиги Европы УЕФА. Сегодняшняя жеребьевка для турнира Лиги Европы УЕФА имеет для нас особое значение. Потому что наш представитель «Карабах» вновь порадовал футбольное сообщество нашей страны, получив пропуск в групповой этап. Это также означает, что у Карабаха появился шанс сыграть в финальном матче, который состоится на Бакинском Олимпийском стадионе в мае следующего года. Это наша большая мечта. Мы, вместе с футбольными фанатами нашей страны, будем наблюдать за матчами Лиги Европы в этом сезоне с особым волнением, надеясь, что наша мечта увидеть Карабах в финале сбудется.

Независимо от того, какие команды выступят в финале, болельщики смогут пережить настоящий праздник футбола в Баку. Команды, желающие увидеть красоту Баку и почувствовать великолепие Бакинского Олимпийского Стадиона, не пожалеют усилий для того, чтобы добиться пропуска на финальный матч Лиги Европы 2019 года. Команды, которые хотят увидеть борьбу, красоту и величие, слово за вами».

Сегодня в Монако также состоялась презентация логотипа, специально разработанного для финала нового сезона. Кубок Лиги Европы УЕФА, изображенный на логотипе, окружен изумительными образцами архитектуры, отражающими местные особенности Баку.

В дизайне логотипа использовались изображения таких известных достопримечательностей столицы, как Азербайджанская государственная академическая филармония, Пламенные башни, Девичья башня, Центр Гейдара Алиева и Дом правительства Азербайджана. Брендинг логотипа отражает динамичную природу и географические характеристики соревнования, которые охватят европейский континент и, конечно же, столицу Азербайджана - Баку.

Азербайджан известен в мире как «Страна огней». Исходя из этого, буква «А» на логотипе была спроектирована в виде языков пламени.

Узор «бута» широко используется в национальных костюмах, ковроткачестве, а также текстильной промышленности. Исходя из этого, был подготовлен специальный узор «бута», который в будущем можно использовать в различных дизайнерских работах для Лиги Европы УЕФА.

Отметим, что специальный логотип, разработанный для финала «Баку 2019» с использованием основных элементов дизайна, представленных в начале нового сезона, отражает древние и современные особенности Баку. Одной из предстоящих целей является дальнейшее совершенствование логотипа в будущих футбольных турнирах и соревнованиях Европы, а также в различных презентациях и рекламных мероприятиях.

Брендинг нового логотипа разработан маркетинговым партнерством УЕФА, а также в сотрудничестве с брендинговыми агентствами «TEAM Marketing AG» и «Turquoise».

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.