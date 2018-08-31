Определены соперники "Карабаха" в групповой стадии Лиги Европы 2018/19

БАКУ /Trend Life/ - В Монако прошла жеребьевка групповой стадии Лиги Европы УЕФА по футболу сезона 2018/19. Азербайджанский «Карабах» в группе E сыграет с «Арсеналом» (Англия), «Спортингом» (Португалия) и «Ворсклой» (Украина), сообщает Trend Life.
Перед стартом жеребьевки на сцену вывел кубок Лиги Европы ветеран азербайджанского футбола Вели Гасымов, являющегося послом финала турнира, который пройдет 29 мая 2019 года в Баку. В жеребьевке также приняли участие голландец Аарон Винтер и аргентинец Эрнан Креспо.
Группа A: «Байер» (Германия), «Лудогорец» (Болгария), «Цюрих» (Швейцария), АЕК (Кипр).
Группа B: «Зальцбург» (Австрия), «Селтик» (Шотландия), «РБ Лейпциг» (Австрия), «Русенборг» (Норвегия).
Группа C: «Зенит» (Россия), «Копенгаген» (Дания), «Бордо» (Франция), «Славия» (Прага, Чехия).
Группа D: «Андерлехт» (Бельгия), «Фенербахче» (Турция), «Динамо» (Загреб, Хорватия), «Спартак» (Трнава, Словакия).
Группа E: «Арсенал» (Англия), «Спортинг» (Португалия), «Карабах» (Азербайджан), «Ворскла» (Украина).
Группа F: «Олимпиакос» (Греция), «Милан» (Италия), «Бетис» (Испания), «Дюделанж» (Люксембург).
Группа G: «Вильярреал» (Испания), «Рапид» (Австрия), «Спартак» (Москва, Россия), «Рейнджерс» (Шотландия).
Группа H: «Лацио» (Италия), «Марсель» (Франция), «Айнтрахт» (Франкфурт, Германия), «Аполлон» (Кипр).
Группа I: «Бешикташ» (Турция), «Генк» (Бельгия), «Мальме» (Швеция), «Сарпсборг» (Норвегия).
Группа J: «Севилья» (Испания), «Краснодар» (Россия), «Стандард» (Бельгия), «Акхисар Беледийеспор» (Турция).
Группа K: «Динамо» (Киев, Украина), «Астана» (Казахстан), «Ренн» (Франция), «Яблонец» (Чехия).
Группа L: «Челси» (Англия), ПАОК (Греция), БАТЭ (Беларусь), «МОЛ Види» (Венгрия).
Группа C: «Зенит» (Россия), «Копенгаген» (Дания), «Бордо» (Франция), «Славия» (Прага, Чехия).
Группа D: «Андерлехт» (Бельгия), «Фенербахче» (Турция), «Динамо» (Загреб, Хорватия), «Спартак» (Трнава, Словакия).
Группа E: «Арсенал» (Англия), «Спортинг» (Португалия), «Карабах» (Азербайджан), «Ворскла» (Украина).
Группа F: «Олимпиакос» (Греция), «Милан» (Италия), «Бетис» (Испания), «Дюделанж» (Люксембург).
Группа G: «Вильярреал» (Испания), «Рапид» (Австрия), «Спартак» (Москва, Россия), «Рейнджерс» (Шотландия).
Группа H: «Лацио» (Италия), «Марсель» (Франция), «Айнтрахт» (Франкфурт, Германия), «Аполлон» (Кипр).
Группа I: «Бешикташ» (Турция), «Генк» (Бельгия), «Мальме» (Швеция), «Сарпсборг» (Норвегия).
Группа J: «Севилья» (Испания), «Краснодар» (Россия), «Стандард» (Бельгия), «Акхисар Беледийеспор» (Турция).
Группа K: «Динамо» (Киев, Украина), «Астана» (Казахстан), «Ренн» (Франция), «Яблонец» (Чехия).
Группа L: «Челси» (Англия), ПАОК (Греция), БАТЭ (Беларусь), «МОЛ Види» (Венгрия).
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