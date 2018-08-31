Определены соперники "Карабаха" в групповой стадии Лиги Европы 2018/19

БАКУ /Trend Life/ - В Монако прошла жеребьевка групповой стадии Лиги Европы УЕФА по футболу сезона 2018/19. Азербайджанский «Карабах» в группе E сыграет с «Арсеналом» (Англия), «Спортингом» (Португалия) и «Ворсклой» (Украина), сообщает Trend Life.

Перед стартом жеребьевки на сцену вывел кубок Лиги Европы ветеран азербайджанского футбола Вели Гасымов, являющегося послом финала турнира, который пройдет 29 мая 2019 года в Баку. В жеребьевке также приняли участие голландец Аарон Винтер и аргентинец Эрнан Креспо.