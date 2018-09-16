Гонщик "Мерседеса" Хэмилтон выиграл Гран-при Сингапура

16 сентября 2018 19:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Британский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Сингапура. Гонка прошла на трассе "Марина Бей" в Сингапуре, передаёт ТАСС.

Второе место занял голландский гонщик "Ред Булла" Макс Ферстаппен. Третьим стал немецкий пилот "Феррари" Себастьян Феттель. Хэмилтон четвертый раз в карьере стал победителем Гран-при Сингапура (2009, 2014, 2017, 2018 гг).

Хэмилтон укрепил лидерство в общем зачете, набрав 281 очко. Феттель занимает второе место (241) и отстает от британца на 40 очков. Финский пилот "Феррари" Кими Райкконен идет третьим (174).

Следующий этап "Формулы-1" пройдет с 28 по 30 сентября в России на трассе "Сочи Автодром".

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