Нурмагомедов пообещал раздавить Макгрегора в очном поединке в UFC

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов пообещал раздавить ирландца Конора Магрегора в титульном поединке. Как передаёт ТАСС об этом российский боец заявил на пресс- конференции.

Бой Нурмагомедов - Макгрегор состоится 6 октября в Лас- Вегасе.

"Я просто раздавлю его, - сказал Нурмагомедов. - Его борьба никуда не годится, не соответствует никаким стандартам. Я просто спокойно выйду и сломаю ему лицо. А потом он сможет вернуться в бокс".

Пресс-конференция проходила в четверг в Нью-Йорке. В апреле нынешнего года между спортсменами произошел конфликт, в ходе которого Макгрегор напал на автобус со спортсменами, где также был Нурмагомедов. Позднее ирландец предстал перед судом и был приговорен к общественным работам.

Макгрегор является одним из самых популярных бойцов UFC, он провел 24 поединка в смешанных единоборствах, одержав 21 победу (18 досрочно) и потерпев три поражения, первый титул чемпиона UFC он завоевал в 2015 году. Макгрегор был первым в истории бойцом UFC, обладавшим двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкой и легкой) одновременно, однако 27 ноября прошлого года было объявлено о том, что ирландец лишен титула чемпиона UFC в полулегком весе. В январе нынешнего года Макгрегор был также лишен пояса в легком весе за пассивность (не проводил бои с 2016 года).

Нурмагомедов стал первым россиянином, завоевавшим титул чемпиона UFC. В начале апреля он победил американца Эла Яквинту. Всего за карьеру россиянин одержал в ММА 26 побед (16 досрочно), не потерпев ни одного поражения.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.