"Монако" проиграл "Сент-Этьену" в чемпионате Франции по футболу

29 сентября 2018 03:16 (UTC+04:00)

"Монако" проиграл "Сент-Этьену" со счетом 0:2 в гостевом матче восьмого тура чемпионата Франции по футболу.

Дублем отметился Вахби Хазри (41-я, 54-я минуты).

Для "Монако" это поражение стало вторым подряд, команда не может победить в чемпионате на протяжении семи встреч (три ничьи, четыре поражения).

В турнирной таблице "Монако" опустился в зону переходных матчей и занимает 18-е место, набрав 6 очков. "Сент-Этьен" с 15 очками идет вторым.

В следующем туре "Монако" 7 октября примет "Ренн", "Сент-Этьен" 6 октября в гостях сыграет с "Лиллем".

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