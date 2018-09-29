"Монако" проиграл "Сент-Этьену" в чемпионате Франции по футболу

"Монако" проиграл "Сент-Этьену" со счетом 0:2 в гостевом матче восьмого тура чемпионата Франции по футболу.

Дублем отметился Вахби Хазри (41-я, 54-я минуты).

Для "Монако" это поражение стало вторым подряд, команда не может победить в чемпионате на протяжении семи встреч (три ничьи, четыре поражения).

В турнирной таблице "Монако" опустился в зону переходных матчей и занимает 18-е место, набрав 6 очков. "Сент-Этьен" с 15 очками идет вторым.

В следующем туре "Монако" 7 октября примет "Ренн", "Сент-Этьен" 6 октября в гостях сыграет с "Лиллем".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.