Топ-стилист Великобритании, болельщица "Арсенала" предрекла победу "Карабаха" (ФОТО)

3 октября 2018 12:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Посетившая Баку бывшая телеведущая и модель, топ-стилист Великобритании, руководитель MG Academy Мигена Топджиу прокомментировала Trend Life предстоящую игру "Карабаха" и "Арсенала". Матч пройдет в рамках группой стадии Лиги Европы УЕФА на Бакинском олимпийском стадионе 4 октября.

"Я болельщица "Арсенала", но хотела бы, чтобы "Карабах" все-таки выиграл в Баку. Это говорю под впечатлением вашей столицы, ее потрясающей архитектуры, национальной кухни, гостеприимства. И еще. Как известно, именно благодаря решительности и справедливости азербайджанского арбитра Тофика Бахрамова в финале чемпионата мира по футболу на лондонском стадионе "Уэмбли", в дополнительное время при счете 2:2, был засчитан гол Англии в ворота Германии, и в итоге наша сборная стала чемпионом мира. Тот успех остается пока единственным для нашей сборной на мировой арене. А в Лондоне обязательно победит "Карабах"", - сказала Мигена Топджиу, которая посетила Азербайджана для реализации проекта, посвященного культуре и традициям нашей страны.

(Автор: Вугар Иманов)

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