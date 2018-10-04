Путин: избрание Дворковича главой FIDE поможет очистить шахматы от политизации

4 октября 2018 02:15 (UTC+04:00)

Президент России Владимир Путин по телефону поздравил бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича с избранием на пост президента Международной шахматной федерации (FIDE) и выразил надежду, что это будет способствовать очищению шахмат от попыток политизации. Как передаёт ТАСС об этом сообщил журналистам в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Путин выразил надежду на то, что избрание Дворковича на этот пост послужит на благо шахмат и будет способствовать тому, что шахматы будут очищены от любых попыток политизации и останутся чистым от политики видом спорта", - сказал Песков.

В среду Дворкович был избран новым президентом FIDE. На этот пост также претендовал вице-президент организации грек Георгиос Макропулос. В итоге россиянин получил 103 голоса, Макропулос - 78, 1 голос оказался недействительным. Еще один претендент - британский гроссмейстер Найджел Шорт - объявил о снятии своей кандидатуры с выборов за несколько минут до начала голосования.

Предыдущий президент FIDE Кирсан Илюмжинов, возглавлявший организацию с 1995 года, принял решение не баллотироваться на новый срок.

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