Макгрегор может получить за бой с Нурмагомедовым $100 млн

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор может получить за поединок с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым $100 млн. Об этом, как передает ТАСС, заявил в четверг новостному порталу TMZ президент UFC Дэйна Уайт.

Макгрегор еще перед боем с Флойдом Мэйуэзером заявлял, что планирует получить за него $100 млн, а сейчас Уайту был задан вопрос, может ли ирландец в принципе рассчитывать на похожее денежное вознаграждение. "Конечно, он может, обратите внимание на показатели PPV (трансляция по системе pay-per-view - прим. ТАСС) Макгрегора. Он является обладателем одного из крупнейших показателей PPV всех времен", - заявил Уайт. По его словам, у ирландца высокие шансы заработать за поединок с россиянином больше, чем за бой с Мэйуэзером.

27 августа 2017 году Мэйуэзер и Макгрегор провели бой по правилам бокса, поединок прошел в Лас-Вегасе и завершился победой американца техническим нокаутом в 10-м раунде. Мэйуэзер заработал за бой $275 млн, Макгрегор - $85 млн. По информации Showtime, трансляцию по системе pay-per-view приобрели 4,3 млн раз, что является вторым показателем в истории.

По словам президента UFC, он рассчитывает на то, что трансляцию встречи Макгрегора и Нурмугамедова по системе pay-per-view приобретут 2,6-3 млн раз.

Макгрегор является одним из самых популярных бойцов UFC, он провел 24 поединка в смешанных единоборствах, одержав 21 победу (18 досрочно) и потерпев три поражения, первый титул чемпиона UFC он завоевал в 2015 году. Макгрегор был первым в истории бойцом UFC, обладавшим двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкой и легкой) одновременно, однако 27 ноября прошлого года было объявлено о том, что ирландец лишен титула чемпиона UFC в полулегком весе. В январе нынешнего года Макгрегор был также лишен пояса в легком весе за пассивность (не проводил бои с 2016 года).

Нурмагомедов стал первым россиянином, завоевавшим титул чемпиона UFC. В начале апреля он победил американца Эла Яквинту. Всего за карьеру россиянин одержал в ММА 26 побед (16 досрочно), не потерпев ни одного поражения.

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