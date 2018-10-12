UFC подтвердил проведение поединка Джонс - Густафссон 29 декабря в Лас-Вегасе

12 октября 2018 21:34 (UTC+04:00)

Бывший обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе американец Джон Джонс проведет первый поединок после окончания дисквалификации на турнире UFC 232 в Лас-Вегасе 29 декабря текущего года против шведа Александра Густафссона. Об этом, как передает ТАСС, сообщает пресс-служба UFC.

Поединок состоится на "Ти-Мобайл Арене". Ранее ESPN сообщал, что на кон боя будет выставлен титул в полутяжелом весе, которым в настоящее время владеет американец Даниэль Кормье. Сразу после начала поединка Кормье будет лишен титула, причины данного решения руководства UFC неизвестны.

31-летний Джонс считается одним из сильнейших бойцов организации в полутяжелой весовой категории, он провел 24 боя в смешанных единоборствах, победив в 22. Один поединок - против американца Мэтта Хэмилла - завершился дисквалификацией Джонса за запрещенный удар локтем. В разное время его соперниками были бразильцы Маурисиу Руа, Гловер Тейшейра, Густафссон, американцы Чейл Соннен и Райан Бейдер. Впервые он завоевал пояс чемпиона UFC в полутяжелом весе в 2011 году и с тех пор провел восемь успешных защит титула (в итоге был лишен пояса из-за дисквалификации).

31-летний Густафссон провел 22 поединка по правилам смешанных единоборств, победив в 18 из них и проиграв в четырех. Он дважды бился за титул чемпиона UFC в полутяжелом весе (против Джонса и Кормье), но проиграл оба боя. В последний раз выходил в октагон 28 мая 2017 года, в том поединке швед одержал победу нокаутом над бразильцем Тейшейрой.

В августе прошлого года стало известно, что Джонс провалил допинг-тест, проба, давшая положительный результат на туринабол, была сдана 28 июля, в преддверии боя против Кормье за чемпионский пояс UFC. Поединок, который прошел 30 июля, завершился победой Джонса нокаутом в третьем раунде, однако после сообщения о положительной допинг-пробе спортсмена руководство UFC приняло решение лишить его титула. Впоследствии боец был добровольно протестирован 7 декабря в США с целью доказать свою невиновность в нарушении антидопинговых правил, тест дал отрицательный результат. В итоге Американское антидопинговое агентство (USADA) заочно отстранило Джонса на 15 месяцев, боец сможет вернуться в октагон в ноябре 2018 года.

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