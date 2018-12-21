Эрнан Креспо откроет Музей Лиги УЕФА в Баку

БАКУ /Trend Life/ - С 22 декабря по 7 января перед Национальным музеем литературы Азербайджана им. Низами Гянджеви в Баку будет открыт Музей Лиги Европы УЕФА, сообщили Trend Life органиазторы.

23 декабря, в рамках подготовительной кампании финала ЛЕ на Бакинском олимпийском стадионе 29 мая, состоится визит известного в прошлом аргентинского нападающего Эрнана Креспо. В этот же день, 23 декабря с 12:00 по 13:00, трехкратный чемпион Италии в составе миланского «Интера», в составе «Пармы» обладатель Кубка УЕФА и игрок сборной Аргентины проведет автограф-сессию. В 13:00 начнется брифинг Креспо для представителей прессы.

Музей Лиги Европы УЕФА будет состоять из трех частей. Гости, желающие принять участие в выставке, пройдя регистрацию в зоне информации расположенной у входа, смогут получить обширную информацию о мероприятии.

В зоне музея будут выставлены экспонаты, отражающие в себе историю Лиги Европы. Такие как, формы с автографами команд и футболистов, участвовавших в финальных играх 2008-2018 годов, официальный мяч игр Лиги Европы, а также мячи с автографами, использованные в финальных матчах Лиги Европы. Кроме того, на специальных мониторах, установленных у входа в музей будут продемонстрированы незабываемые моменты Лиги Европы, голы, забитые в финальных матчах, а также различные интересные моменты и эпизоды футбольных игр за всю историю. Это позволит всем участникам выставки перенестись в прошлое одного из престижных клубных турниров Старого Света - Лиги Европы, вновь пережить атмосферу тех лет.

В зоне отдыха и игр гостям будет предложено принять участие в интересных и развлекательных программах, а также в различных соревнованиях позволяющих продемонстрировать свои знания и навыки о футболе. Кроме того, в музее будут организованы дни автограф сессий местных и иностранных футбольных звезд. В эти дни посетители музея смогут поближе познакомиться с футболистами, получить у них автограф и сфотографироваться с ними.

Музей будет открыт для общественности каждый день с 22 декабря по 7 января с 15:00 до 22:00. Вход в музей бесплатный.

(Автор: Вугар Иманов)

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