Дортмундская "Боруссия" обыграла одноименный клуб из Мёнхенгладбаха в чемпионате Германии

Дортмундская "Боруссия" одержала победу над одноименным клубом из Мёнхенгладбаха со счетом 2:1 в домашнем матче 17-го тура чемпионата Германии по футболу.

В составе победителей забитыми мячами отметились Джейдон Санчо (42-я минута) и Марко Ройс (54), у проигравших отличился Кристоф Крамер (45).

"Боруссия" из Дортмунда одержала 13-ю победу в нынешнем сезоне первенства страны, команда в 17 матчах потерпела одно поражение, в прошлом туре в гостях проиграв "Фортуне" (1:2).

В турнирной таблице дортмундская "Боруссия" с 42 очками продолжает занимать лидирующую позицию, увеличив отрыв от идущей второй команды из Мёнхенгладбаха до девяти очков. Третьей в таблице идет "Бавария", которая имеет одинаковое количество очков с мёнхенгладбахской "Боруссией". Свой матч 17-го тура "Бавария" проведет в субботу в гостях против "Айнтрахта".

В следующем туре, матчи которого состоятся после новогодней паузы, дортмундская "Боруссия" 19 января в гостях сыграет с "Лейпцигом", "Боруссия" из Мёнхенгладбаха в тот же день на выезде проведет матч против "Байера" из Леверкузена.

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