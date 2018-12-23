Эрнан Креспо на открытии Музея Лиги Европы УЕФА в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Известный аргентинский нападающий, трехкратный чемпион Италии в составе миланского «Интера», обладатель Кубка УЕФА в составе «Пармы» и тренер «Банфилда» Эрнан Креспо принял участие в открытии Музея Лиги Европы УЕФА в Баку и провел автограф-сессию, сообщает Trend Life.

«Я впервые в Баку, мне тут очень нравится. Организация мероприятия на высоком уровне. Получил большое удовольствие от общения с болельщиками. Постараюсь приехать и на финал, где хотел бы видеть «Челси», «Интер» или «Лацио», команды за которые я выступал», - отметил Эрнан Креспо.

Визит Эрана Креспо организован в рамках подготовительной кампании финала ЛЕ, который пройдет на Бакинском олимпийском стадионе 29 мая 2019 года.

Музей, открытый перед Национальным музеем литературы Азербайджана им. Низами Гянджеви, будет действовать до 7 января с 15:00 до 22:00. Вход - бесплатный.

22 декабря состоялась церемония официального открытия музея с участием министра молодежи и спорта Азербайджана Азада Рагимова, вице-президента Национального Олимпийского комитета Чингиза Гусейнзаде, президента АФФА Ровнага Абдуллаева, члена Исполнительного комитета АФФА Искендера Джавадова, посла финала Лиги Европы Баку - 2019 Вели Гасымова, футбольной общественности и спортсменов. Первыми посетителями музея стали участники юниорской Лиги U-12. Представленные со стороны УЕФА экспонаты вызвали большой интерес.

Музей состоит из трех частей, где представлены экспонаты, отражающие в себе историю Лиги Европы. Такие как, формы с автографами команд и футболистов, участвовавших в финальных играх 2008-2018 годов, официальный мяч игр Лиги Европы, а также мячи с автографами, использованные в финальных матчах Лиги Европы. Кроме того, на специальных мониторах, установленных у входа в музей демонстрируются незабываемые моменты Лиги Европы, голы, забитые в финальных матчах, а также различные интересные моменты и эпизоды футбольных игр за всю историю. Это позволит всем участникам выставки перенестись в прошлое одного из престижных клубных турниров Старого Света - Лиги Европы, вновь пережить атмосферу тех лет.

В зоне отдыха и игр гости могут принять участие в интересных и развлекательных программах, а также в различных соревнованиях позволяющих продемонстрировать свои знания и навыки о футболе. Кроме того, в музее организованы дни автограф - сессий местных и иностранных футбольных звезд. В эти дни посетители музея смогут поближе познакомиться с футболистами, получить у них автограф и сфотографироваться с ними.

(Автор: Вугар Иманов)

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