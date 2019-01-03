Самые юные азербайджанские футболисты поздравляют с Новым годом (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Самые юные азербайджанские футболисты – воспитанники детско-юношеской школы AZFAR в видеообращении поздравляют с Новым годом, сообщает Trend Life.

Детско-юношеская футбольная школа AZFAR открылась в начале 2018 года компанией АSEP при поддержке Azfargroup.

Футбольные площадки AZFAR (29 открытых и закрытых стадионов во всех районах Баку) - это не просто привычные стадионы, а целые инфраструктуры, где имеются все условия для полноценных занятий футболом - установленная по стандартам ФИФА высококачественная искусственная трава, минимизирующая травмы на тренировках, комфортабельные раздевалки и душевые, а также выдаваемые всем детям комплекты спортивной формы. Школы AZFAR открывают перед юными спортсменами большие перспективы, взяв за основу профессиональный подход к обучению, практические и теоретические занятия. В тренерский состав входят заслуженные деятели спорта, сертифицированные мастера спорта, прошедшие стажировку за рубежом. Главный тренер школы – тренер с категорией UEFA A Владислав Кадыров.

Здесь предусмотрены секции не только для мальчиков, но и для девочек, а тренировки и занятия проводятся по 5 возрастным категориям для детей в возрасте 4-15 лет.

Регулярно здесь организуются выездные кемпинги, чемпионаты, международные турниры и соревнования, которые помогают выявлять наиболее талантливых подростков с целью их отбора в футбольные академии профессиональных клубов. К услугам родителей удобные паркинги, зоны отдыха и кафе, где они смогут за чашечкой кофе наблюдать на экране мониторов за ходом тренировок и работой тренеров. Родители всегда будут в курсе успехов и проблем своих детей благодаря регулярно проводимым родительским дням.

Доступная цена, введение единого абонемента, удобные способы оплаты также являются немаловажными преимуществами сети школ AZFAR.

Более подробно на сайте www.asep.az

Контактные телефоны: 055 7749572

(Автор: Вугар Иманов)

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