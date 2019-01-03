Самые юные азербайджанские футболисты поздравляют с Новым годом (ВИДЕО)

3 января 2019 14:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Самые юные азербайджанские футболисты – воспитанники детско-юношеской школы AZFAR в видеообращении поздравляют с Новым годом, сообщает Trend Life.

Детско-юношеская футбольная школа AZFAR открылась в начале 2018 года компанией АSEP при поддержке Azfargroup.

Футбольные площадки AZFAR (29 открытых и закрытых стадионов во всех районах Баку) - это не просто привычные стадионы, а целые инфраструктуры, где имеются все условия для полноценных занятий футболом - установленная по стандартам ФИФА высококачественная искусственная трава, минимизирующая травмы на тренировках, комфортабельные раздевалки и душевые, а также выдаваемые всем детям комплекты спортивной формы. Школы AZFAR открывают перед юными спортсменами большие перспективы, взяв за основу профессиональный подход к обучению, практические и теоретические занятия. В тренерский состав входят заслуженные деятели спорта, сертифицированные мастера спорта, прошедшие стажировку за рубежом. Главный тренер школы – тренер с категорией UEFA A Владислав Кадыров.

Здесь предусмотрены секции не только для мальчиков, но и для девочек, а тренировки и занятия проводятся по 5 возрастным категориям для детей в возрасте 4-15 лет.

Регулярно здесь организуются выездные кемпинги, чемпионаты, международные турниры и соревнования, которые помогают выявлять наиболее талантливых подростков с целью их отбора в футбольные академии профессиональных клубов. К услугам родителей удобные паркинги, зоны отдыха и кафе, где они смогут за чашечкой кофе наблюдать на экране мониторов за ходом тренировок и работой тренеров. Родители всегда будут в курсе успехов и проблем своих детей благодаря регулярно проводимым родительским дням.

Доступная цена, введение единого абонемента, удобные способы оплаты также являются немаловажными преимуществами сети школ AZFAR.

Более подробно на сайте www.asep.az

Контактные телефоны: 055 7749572

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Лучшим футболистом Грузии 2018 года стал 19-летний игрок "Гента"
Грузия 30 декабря 2018 11:45
Сербский нападающий Неманья Милич пополнил ряды БАТЭ
Спорт 29 декабря 2018 04:58
Проведение футбольного турнира в оккупированном Нагорном Карабахе нарушает нормы и принципы международного права - азербайджанская община
Нагорно-карабахский конфликт 24 декабря 2018 20:57
Дортмундская "Боруссия" обыграла одноименный клуб из Мёнхенгладбаха в чемпионате Германии
Спорт 22 декабря 2018 01:44
Эрнан Креспо откроет Музей Лиги УЕФА в Баку
Спорт 21 декабря 2018 18:08
Хет-трик Бэйла помог "Реалу" выйти в финал клубного чемпионата мира по футболу
В мире 19 декабря 2018 22:32
Лента новостей
Как азербайджанские звезды провели новогодние праздники (ФОТО)
Звёздный мир 14:58
"Международное искусство надежды" в Баку выявит лучших (ФОТО)
Культура 14:58
Киберугрозы инфосистемам госструктур Азербайджана за 2018 год значительно увеличились
ИКТ 14:53
Азербайджан играет ведущую роль в реализации Декларации о сотрудничестве ОПЕК - генсек (Эксклюзив)
Энергетика 14:48
В вузах и ссузах Азербайджана началась экзаменационная сессия
Общество 14:34
Шамахинская астрофизическая обсерватория о наступлении весны в Азербайджане
Общество 14:34
Оглашен ожидаемый объем добычи прибыльной нефти и газа с месторождений в Азербайджане
Энергетика 14:30
Турция рассчитывает получить результаты от разведки нефти и газа в Черном море до середины 2019 года – министерство
Энергетика 14:19
В Азербайджане расширяется денежная масса
Финансы 14:12